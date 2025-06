S&P: difficile prevedere implicazioni dell'invecchiamento demografico sul credito

(Teleborsa) - L'invecchiamento globale, tipicamente dovuto al calo dei tassi di natalità e all'aumento delle aspettative di vita, è una tendenza misurabile nella maggior parte delle aree geografiche. Nonostante ciò, è, quanto possano essere significativi e quando potrebbero manifestarsi. Lo afferma S&P Global Ratings in un report sul tema, sottolineando che alcuni impatti sul credito sono già emersi, mentre altri potrebbero manifestarsi solo dopo diversi anni.Le caratteristiche dell'invecchiamento demografico variano da una giurisdizione all'altra. I fattori che influenzano l'evoluzione demografica futura e il loro impatto sulla solidità creditizia sono legati anche ad altri megatrend, come il cambiamento climatico, i rischi geopolitici e l'avanzamento di tecnologie dirompenti come l'intelligenza artificiale. S&P ritiene che gli. Tali impatti si faranno sentire sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti, ma con modalità non omogenee a livello geografico e settoriale, generando sia rischi che opportunità.Le metodologie di rating di S&P, soggette a revisioni periodiche e aggiornamenti nel tempo, forniscono l'approccio analitico con cui l'agenzia di rating valuta i fattori legati ai megatrend che ritiene possano influenzare in modo significativo il merito creditizio di mercati, settori e emittenti. Prevedere la composizione demografica a lungo termine di specifiche popolazioni e i relativi effetti sul credito nei settori pubblico e privato. Inoltre, l'impatto aggregato complessivo difficilmente seguirà un andamento lineare, poiché le diverse fasi dell'invecchiamento demografico possono comportare implicazioni molto differenti.Secondo S&P, i principali fattori di impatto sul credito legati all'invecchiamento della popolazione sono:. L'interazione tra questi elementi può generare canali di trasmissione del rischio creditizio diversi e spesso complessi, che si manifestano a livello macroeconomico, settoriale e legati al singolo emittente. Gli effetti dell'invecchiamento demografico si rifletteranno su componenti creditizie tradizionali quali ricavi, costi, leva finanziaria e finanziamento.