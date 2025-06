Regione Lazio: riunito il Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio sulla Vita e la Natalità

(Teleborsa) - Si è svolta oggi, presso la Sala Aniene della Regione Lazio, la riunione delun appuntamento di cruciale importanza per affrontare una delle sfide più complesse e urgenti che il Paese si trova a dover fronteggiare: il calo della natalità e il conseguente invecchiamento della popolazione.L’incontro, convocato dalla Regione Lazio, è alla presenza delha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni regionali, esperti del mondo accademico, membri del terzo settore e referenti di associazioni impegnate sul tema della natalità. Al centro del dibattito, lper sostenere la genitorialità e contrastare il declino demografico.A illustrare il quadro demografico regionale è stata lache ha presentato una fotografia aggiornata e particolarmente allarmante:Un dato ben lontano dalla soglia di sostituzione generazionale (2,1 figli per donna), che evidenzia non solo una diminuzione delle nascite, ma anche uno squilibrio strutturale che potrebbe avere gravi ripercussioni sulla sostenibilità del sistema sociale ed economico.Anche, è intervenuta "Questo appuntamento è l’inizio di un cammino condiviso, uno spazio di ascolto e proposta, un laboratorio di visioni concrete per affrontare una delle più grandi sfide del nostro tempo: la crisi demografica. La Regione Lazio sta affrontando con serietà e concretezza questa crisi. Lo dimostrano le numerose attività messe in campo, a partire dalla nuova proposta di Legge sulla Famiglia, Demografia e Natalità. Iniziative come l'Osservatorio della Vita e della Natalità vanno in questa direzione,realtà delle associazioni e terzo settore, che può essere il vero motore del cambiamento, anche nel settore delle politiche pubbliche. Così potremo dare forza alle famiglie, fiducia ai giovani, futuro ai nostri territori".A concludere i lavori è stata, che ha lanciato un appello a tutta la società:?"Il calo demografico non è solo un problema quantitativo. È una questione esistenziale.Per questo serve un nuovo patto sociale per la vita: un’alleanza trasversale che coinvolga tutti i settori – dalla scuola al lavoro, dal welfare alla cultura – per riconoscere la maternità e la genitorialità come beni comuni, da proteggere e promuovere. Non basta più denunciare il problema. Occorre una reazione corale, condivisa e costante".Durante l’incontro, sono stati ribaditiche rappresenteranno le linee guida dell’azione dell’Osservatorio nei prossimi mesi:attraverso incentivi alla natalità, contributi diretti e misure di detassazione per i nuclei familiari con figli.ampliamento della rete degli asili nido, supporto alla salute materno-infantile, servizi di conciliazione.agevolazioni per l’accesso alla casa da parte di giovani coppie e famiglie numerose.promozione della flessibilità lavorativa, con particolare attenzione alla parità di genere e al superamento degli ostacoli alla partecipazione femminile al mondo del lavoro.campagne di sensibilizzazione e azioni educative volte a valorizzare la famiglia e la natalità come risorse per il futuro del Paese.L’Osservatorio della Vita e della Natalità c, promuovendo incontri periodici, elaborando analisi statistiche e proponendo politiche integrate, fondate su evidenze empiriche e sull’ascolto attivo della società. Il suo obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento nazionale per il monitoraggio e la promozione di politiche demografiche efficaci.