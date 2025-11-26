BCE, elevate vulnerabilità della stabilità finanziaria. Sentiment potrebbe cambiare bruscamente

(Teleborsa) - Le persistenti incertezze sugli accordi commerciali e gli effetti economici e finanziari a lungo termine dei dazi continuano a plasmare il panorama della stabilità finanziaria dell'area euro, secondo ladi novembre 2025, pubblicata oggi dalla(BCE). "Le misure di incertezza sulle politiche commerciali si sono notevolmente attenuate rispetto ai massimi di aprile, ma l'incertezza continua a persistere, con il potenziale per nuovi picchi", ha affermato il Vicepresidente della BCE,Da aprile, i mercati azionari globali hanno raggiunto nuovi massimi storici e gli spread creditizi sono attualmente ristretti rispetto agli standard storici. Tuttavia, i mercati finanziari, e in particolaredovuti alle valutazioni persistentemente elevate e alla crescente concentrazione del mercato azionario. Ila causa, ad esempio, del deterioramento delle prospettive di crescita o di notizie deludenti sull'adozione dell'intelligenza artificiale (AI). Gli squilibri di liquidità nei fondi di investimento aperti, le sacche di elevata leva finanziaria tra gli hedge fund e l'opacità nei mercati privati ??potrebbero amplificare le tensioni sui mercati.Inoltre, lein alcune economie avanzate potrebbero creare tensioni sui mercati obbligazionari globali. Ciò potrebbe influire sulla stabilità finanziaria dell'area euro attraverso variazioni nei flussi di capitali internazionali e oscillazioni valutarie, riducendo la competitività dei beni dell'area dell'euro e causando fluttuazioni nei costi di finanziamento dell'area.per la crescita economica e di dinamiche di fuga verso la sicurezza a seguito delle turbolenze sui dazi di aprile. Tuttavia, due elementi potrebbero mettere a dura prova i bilanci sovrani nel medio termine e comportare rischi derivanti da maggiori esigenze di emissione e costi di finanziamento: in primo luogo, l'espansione fiscale associata in parte alla necessaria spesa per la difesa e, in secondo luogo, persistenti sfide strutturali, tra cui la digitalizzazione, la bassa produttività, l'invecchiamento della popolazione e il cambiamento climatico. Allo stesso tempo, i deboli fondamentali fiscali in alcuni paesi dell'area euro e le ricadute esterne del rischio fiscale potrebbero mettere alla prova la fiducia degli investitori.negli ultimi anni. Tuttavia, con l'evolversi dell'impatto dei dazi, il settore aziendale rimane vulnerabile. Se si concretizzassero i licenziamenti, anche la capacità di servizio del debito delle famiglie ne risentirebbe.Analogamente, leai recenti shock, grazie a una solida redditività e ampi buffer di capitale e liquidità. L'esposizione al rischio di credito delle imprese le cui attività sono più sensibili ai dazi potrebbe comunque compromettere la performance dei prestiti bancari. Inoltre, le crescenti interconnessioni con il settore non bancario potrebbero esporre le vulnerabilità del finanziamento bancario in condizioni di stress di mercato.Nell'attuale contesto macrofinanziario e politico altamente incerto, preservare e rafforzare questa resilienza del sistema finanziario è fondamentale. In questo contesto, lee le misure basate sui mutuatari esistenti per preservare solidi standard di prestito.Inoltre, la crescente presenza sul mercato e l'richiedono un insieme completo di misure politiche che aumenteranno la resilienza del settore dell'intermediazione finanziaria non bancaria. Tale resilienza contribuirebbe anche a promuovere l'integrazione dei mercati dei capitali dell'area euro.