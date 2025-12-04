La Bank of England lancia uno stress test su private equity e private credit

(Teleborsa) - Laha annunciato il suo. L'esercizio si concentrerà sul funzionamento dell'ecosistema dei mercati privati ??in condizioni di stress e sulle potenziali implicazioni per la stabilità finanziaria e l'economia reale del Regno Unito.I mercati privati ??comprendono un ampio ecosistema di accordi di finanziamento principalmente a lungo termine per le imprese, tra cui. Il patrimonio totale gestito dai fondi del mercato privato ha raggiunto circa 16.000 miliardi di dollari a livello globale. In questo contesto, il PE e il PC a livello globale hanno registrato una significativa espansione, passando da circa 3.000 miliardi di dollari a circa 11.000 miliardi di dollari nell'ultimo decennio. Essendo cresciuti significativamente nell'ultimo decennio, anche nel Regno Unito, svolgono ora un ruolo importante nel finanziamento delle aziende del Regno Unito.e il 10% dell'occupazione nel settore privato, con poco più di due milioni di posti di lavoro."La rapida crescita dei mercati privati ??ha portato molti benefici, come l'offerta di forme aggiuntive e più diversificate di capitale a lungo termine a sostegno della crescita economica - spiega la Bank of England - Tuttavia, la resilienza dei mercati privati, nella loro forma attuale, a una grave recessione non è stata ancora messa alla prova. Il Comitato di Politica Finanziaria della banca aveva precedentemente evidenziato le interconnessioni con banche, assicurazioni e mercati della finanza a leva, nonché le potenziali vulnerabilità legate all'uso della leva finanziaria, le sfide di valutazione e il grado di dipendenza dalle agenzie di rating".IlSWES si è concentrato sui rischi nei. Questo secondo esercizio mirerà a colmare le lacune critiche nei dati e ad esplorare i potenziali rischi e le dinamiche associati alla finanza del mercato privato. L'obiettivo sarà comprendere meglio come le banche e gli operatori non bancari attivi nei mercati privati ??risponderebbero a una grave ma plausibile recessione globale, come le loro azioni interagiscono a livello di sistema e se queste interazioni possano amplificare lo stress nel sistema finanziario e rappresentare rischi per la stabilità finanziaria del Regno Unito e l'erogazione di finanziamenti all'economia reale del Regno Unito."Tra i partecipanti ci saranno aziende chiave nell'ecosistema dei mercati privati, tra cui gestori patrimoniali tradizionali e alternativi, grandi banche che erogano credito sia ai fondi del mercato privato che alle società sponsorizzate da private equity, e investitori istituzionali che sono i principali fornitori di capitale per i mercati privati ??e per quelli pubblici correlati - ha spiegato la- L'esercitazione sarà condotta in stretta collaborazione con le aziende partecipanti. Diversi gestori patrimoniali alternativi attivi nei mercati privati, tra cui importanti operatori globali, hanno accettato di partecipare a questa esercitazione. Nel complesso, rappresentano circa un terzo delle attività di leveraged buyout del PE nel Regno Unito, circa la metà delle attività di PC nel Regno Unito e a livello globale per il settore corporate e circa il 40% dell'occupazione nelle società sponsorizzate da PE nel Regno Unito negli ultimi tre anni".La maggior parte dell'esercizio sarà completata nel 2026, con una, che illustrerà i risultati aggregati a livello di sistema, nonché i risultati specifici per settore, ove pertinenti, le loro implicazioni per i mercati finanziari delle imprese del Regno Unito e le eventuali conclusioni per la valutazione da parte della Banca dei rischi per la stabilità finanziaria e l'economia reale del Regno Unito. Un aggiornamento sarà fornito nel corso del 2026.