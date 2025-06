Eventi e scadenze: settimana del 30 giugno 2025

Lunedì 30/06/2025

Casta Diva Group

Compagnia Dei Caraibi

E-Globe

E-Novia

Eukedos

Mondo Tv France

Riba Mundo Tecnologia

Softlab

Vantea Smart

Martedì 01/07/2025

Mercoledì 02/07/2025

Giovedì 03/07/2025

Venerdì 04/07/2025

Landi Renzo

Sabato 05/07/2025

(Teleborsa) -- Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Debito estero dell'Italia; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Indagine sul turismo internazionale; Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori- Il Presidente Sergio Mattarella incontrerà il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed una rappresentanza del Corpo di Polizia Penitenziaria al Quirinale alle ore 12.00 e, in seguito alle ore 18.00 sarà a Montecitorio per la la Cerimonia per l'esposizione di una teca nel Transatlantico dedicata al Giudice Paolo Borsellino- L'evento annuale, organizzato dalla BCE, si svolge a Sintra e riunisce governatori delle banche centrali, accademici, rappresentanti dei mercati finanziari, giornalisti e altri professionisti. Il tema di quest'anno è "Adapting to change: macroeconomic shifts and policy responses". Tra i partecipanti, Jerome Powell, Christine Lagarde, e il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta10:00 -- Conto trimestrale AP, Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle Società - I trim. 2025; Conti economici trimestrali per settore istituzionale - I trim. 2025; Conto trimestrale delle Amministrazioni Pubbliche - I trim. 202511:00 -- Sala Conferenze Piscine del Foro Italico, Roma - L'ISTAT, con il Ministro per lo sport e i giovani, Sport e salute Spa e l'Istituto per il Credito sportivo e culturale, presenta i risultati dell'Indagine sulla pratica sportiva in Italia relativi all'anno 2024. Tra gli interventi, il Presidente dell'Istat Francesco Maria Chelli e il Ministro Andrea Abodi12:00 -- Indagine bambini e ragazzi - Anno 202314:30 -- Stazione di servizio di Carugate Est, Milano - Conferenza stampa per la presentazione della prima stazione di rifornimento a idrogeno per autoveicoli in Lombardia, parte di SerraH2Valle, il primo progetto in Italia che prevede stazioni di rifornimento a idrogeno in rete. Saluti introduttivi di Andrea Gibelli (Presidente di FNM). Tra gli interventi, in attesa di conferma, il ministro Matteo Salvini15:00 -- Fondazione Luigi Rovati, Milano - Incontro organizzato da AIPB (Associazione Italiana Private Banking), dedicato al rapporto tra Private Banking e clientela imprenditoriale. Nasce da un progetto con EY che ha coinvolto alcuni top manager del settore- Al centro della discussione: il ruolo strategico del Private Banking e il contributo degli asset manager alla crescita delle imprese15:00 -- Spazio Europa Experience – David Sassoli, Roma - WWF Italia organizza a Roma il convegno "It’s your LIFE! Investire nella Natura e nel Clima: Il Futuro del Programma LIFE nel Prossimo Quadro Finanziario Pluriennale dell'UE". Al convegno interverranno, tra gli altri, il ministro Gilberto Pichetto Fratin (videomessaggio) e Alessandra Prampolini, Direttrice Generale WWF Italia16:45 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputai, Lorenzo Fontana, incontra il Vice Presidente della Repubblica Socialista del Vietnam, Vo Thi Anh Xuan17:00 -- Associazione Civita, Roma - Evento dell'Associazione Civita in collaborazione con l'Ufficio del Parlamento europeo in Italia "Energia, Competitività e Politiche Industriali - La sfida dell'Europa tra Agenda Draghi 2024 e nuovo Green Deal Roma". Interverranno, tra gli altri, il ministro Pichetto Fratin, il Vicepresidente Esecutivo della Commissione europea, Fitto, gli AD di Sogin, A2A e Edison, il Direttore Italia Enel e il Presidente dell'Associazione Civita18:00 -- Transatlantico di Montecitorio - Cerimonia in memoria di Paolo Borsellino, nel corso della quale sarà presentata la prima esposizione della borsa che il giudice aveva con sé il giorno della strage di Via D'Amelio, il 19 luglio 1992. Sarà presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Interverranno il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni18:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà presso la Camera dei Deputati alla Cerimonia per l'esposizione nel Transatlantico di una teca dedicata a Paolo Borsellino18:30 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo- Regolamento BOT- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- L'evento annuale, organizzato dalla BCE, si svolge a Sintra e riunisce governatori delle banche centrali, accademici, rappresentanti dei mercati finanziari, giornalisti e altri professionisti. Il tema di quest'anno è "Adapting to change: macroeconomic shifts and policy responses". Tra i partecipanti, Jerome Powell, Christine Lagarde, e il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta- Indagine sulle imprese industriali e dei servizi- Immatricolazioni di giugno a cura del Ministero dei Trasporti09:30 -- NH Collection Milano CityLife - Summit di The European House - Ambrosetti, dove accademici di primarie Business School, esperti di fama mondiale ed Executive internazionali intervengono per condividere esperienze, opinioni e possibili soluzioni alle sfide più attuali e rilevanti per costruire il futuro digitale delle Supply Chain09:30 -- Bes dei territori - Edizione 202509:45 -- Grand Hotel Parco dei Principi, Roma - All'assemblea annuale interverranno, tra gli altri, il Presidente di Assarmatori, Stefano Messina, i ministri Antonio Tajani, Adolfo Urso, Nello Musumeci, Orazio Schillaci, il Vice Ministro Edoardo Rixi, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Amm. Enrico Credendino10:00 -- Prezzi alla produzione dei servizi - I Trimestre 202514:30 -- Palazzo Wedekind, Roma - Presentazione del Rendiconto generale 2024 del CIV dell'INPS. Interverranno, tra gli altri, Pierangelo Albini (Coordinatore Commissione Economico Finanziaria CIV INPS), Alessandro Tombolini (Direttore centrale Bilanci, Contabilità e Servizi fiscali INPS), Roberto Ghiselli (Presidente CIV INPS), Lilia Cavallari (Presidente Upb) e Antonio Misiani (Vice Presidente Commissione Bilancio del Senato)14:30 -- Webinar "Outlook di metà anno: le strategie per affrontare l'incertezza" organizzato da Columbia Threadneedle Investments. Interverranno William Davies (Global Chief Investment Officer) e Paul Niven (Head of Multi-Asset Solutions EMEA)15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Regolamento Medio-Lungo- L'evento annuale, organizzato dalla BCE, si svolge a Sintra e riunisce governatori delle banche centrali, accademici, rappresentanti dei mercati finanziari, giornalisti e altri professionisti. Il tema di quest'anno è "Adapting to change: macroeconomic shifts and policy responses". Tra i partecipanti, Jerome Powell, Christine Lagarde, e il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta- Aosta - Presentazione del rapporto annuale sul 2024 "L'economia della Valle d'Aosta". Pubblicazione ore 11:00- Bilancio finanza pubblica della Francia09:00 -- Via Balzan 3, Milano - 6ª edizione del Business Talk, organizzato da RCS Academy in collaborazione con Corriere della Sera dal titolo "Le grandi sfide nel cambiamento". Parteciperanno imprenditori e manager del fashion system. Tra gli interventi, il Ministro Adolfo Urso (in collegamento da Roma), Diego Della Valle (Presidente Gruppo Tod's), Michael Kliger (CEO LuxExperience) e Simone Dominici (AD KIKO Milano)09:30 -- Incontro di presentazione dello studio annuale che traccia l'identikit degli investitori retail in Italia, a cura dell'Ufficio Studi di Assogestioni. Intervengono Alessandro Rota (Direttore Ufficio Studi) e Riccardo Murassut (Senior Research Analyst Ufficio Studi)10:00 -- NH City Life, Milano - Evento organizzato da AGICI per un confronto con gli operatori del settore, i principali player tra imprese, istituzioni e stakeholder strategici. Verrà presentato il Rapporto 2025 dell'Osservatorio sull'Industria del Riciclo e dei Rifiuti di AGICI10:00 -- Zest Hub – Sala Plaza, Roma - 56ª edizione del rapporto di Anitec-Assinform, lo studio di riferimento del mercato ICT. All'evento "Digitale per crescere – Innovazione, Crescita, Trasformazione", parteciperanno, tra gli altri, Valentino Valentini (Viceministro delle Imprese e del Made in Italy), Massimo Dal Checco (Presidente Anitec-Assinform) e Mario Nobile (Direttore Generale AgID)10:30 -- Decimomannu - Il Presidente Sergio Mattarella sarà presente alla Cerimonia di consegna delle Aquile di pilota militare10:30 -- Auditorium Parco della Musica, Roma - All'evento parteciperanno autorità ed esponenti del mondo economico e finanziario e verrà fatto il punto sull'andamento economico del settore. Interverranno i ministri Giancarlo Giorgetti e Adolfo Urso, Giovanni Liverani (Presidente dell'ANIA), Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione europea) e Luigi Federico Signorini (Presidente dell'IVASS)14:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolge l'audizione di Matteo Piantedosi, Ministro dell'Interno16:00 -- Palazzo Chigi -Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà il Presidente della Repubblica dell'Ecuador, Daniel Noboa Azin17:15 -- Via Fillippo Sassetti, Sala 102, Milano - Appuntamento organizzato dal Digital Gold Institute e promosso da CheckSig per presentare il 26° report trimestrale del Digital Gold Institute sull'ecosistema Bitcoin e crypto-asset. Attesi moltissimi professionisti del settore. Interverrà tra gli altri, Ferdinando M. Ametrano, Direttore Scientifico del Digital Gold Institute ed Amministratore Delegato di CheckSig18:00 -- Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella incontra il Presidente della Repubblica dell'Ecuador, Daniel Noboa Azìn19:00 -- Roma - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà a Villa Taverna alla celebrazione del Giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Ita-coin; €-coin08:30 -- Aula Convegni del Senato - Le Commissioni riunite Esteri e Difesa Camera e la Commissione Esteri e Difesa Senato svolgono l'audizione del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sugli esiti del vertice Nato svoltosi a L'Aja dal 24 al 25 giugno 202509:30 -- Auditorium della CONSOB, Roma - Incontro su "Corporate governance in Italia. Analisi sugli strumenti di potenziamento dei diritti di voto", organizzato da CONSOB, il Comitato Italiano per la Corporate Governance e Assonime. Intervengono, tra gli altri, Stefano Firpo (DG Assonime), Fabio Galli (DG Assogestioni) e Massimo Tononi (Presidente Comitato Italiano per la Corporate Governance)10:30 -- Capolona, Arezzo (Via Veneto, 32) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa all'evento celebrativo per gli 80 anni del calzaturificio Fratelli Soldini11:00 -- Palazzo INAIL, Roma - Alla presenza del Capo dello Stato, il presidente Fabrizio D'Ascenzo illustrerà i dati sull'andamento infortunistico e tecnopatico, il bilancio delle attività svolte dall'Istituto negli ambiti dell'assicurazione, della prevenzione, della sanità, della ricerca e degli investimenti, e gli obiettivi strategici per il futuro. Saranno presenti inoltre, il ministro del lavoro, Marina Calderone, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e altre autorità11:00 -- Sede Confcommercio, Roma - Assemblea dell'Unione Italiana Vini 2025 dal titolo "Tra protezionismo, incertezza e competitività: il vino alla partita decisiva". Interverranno, tra gli altri, Paolo Castelletti (Segretario generale UIV), Lamberto Frescobaldi (Presidente UIV), i ministri Francesco Lollobrigida e Giancarlo Giorgetti, e il viceministro Valentino Valentini12:00 -- Demografia d’impresa - Anno 202312:30 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà a Palazzo Chigi, il Primo Ministro della Malesia, Anwar bin Ibrahim16:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputai, Lorenzo Fontana, incontra l'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania, Hans-Dieter Lucas- Chiusura anticipata della Borsa di New York- Chisinau - António Costa, presidente del Consiglio europeo, e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, incontreranno Maia Sandu, presidente della Moldova, e i leader delle autorità moldove a Chi?inau per il primo vertice UE-Moldova. Il vertice rappresenta un'opportunità fondamentale per sottolineare l'importanza strategica del futuro della Moldova all'interno dell'UE- Centro Congressi del Grand Hôtel Billia, Saint-Vincent - 3 edizione dell'evento ideato da CVA (Compagnia Valdostana delle Acque) in collaborazione con The European House – Ambrosetti e con il patrocinio di Elettricità Futura. Interverranno, tra gli altri, il ministro Pichetto Fratin, Paolo Arrigoni (Presidente GSE), Stefano Besseghini (Presidente ARERA), Valerio De Molli (Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti e TEHA Group), Francesco La Camera (DG, IRENA), Stefano Venier (AD SNAM) e Carmine Masiello (Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano)- Località abitate e produttive nelle Basi territoriali - Anno 2021- Masseria Li Reni - Rassegna economica e politica organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners dal titolo "L'Italia e l'Europa nell'era di Trump". Tra gli interventi, i Ministri Tajani, Calderone, Lollobrigida, Nordio, Piantedosi, Urso, Pichetto Fratin, Foti e Valditara, il Vicepresidente della Commissione europea Fitto, Paolo Gentiloni, il Viceministro Leo, gli AD di ENAV, Fastweb+Vodafone e iliad Italia, i Presidenti di Banca Ifis, MAIRE, Unioncamere, ANCI e ANCE, i Presidenti e AD di BMW Italia, Siemens e Philip Morris Italia, gli AD e DG di SACE e SIMEST10:00 -- Bilancio demografico mensile - Gennaio-aprile 2025- Borsa di New York chiusa per festività- CDA: Esame ed approvazione dell’Informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31 marzo 2025- Centro Congressi del Grand Hôtel Billia, Saint-Vincent - 3 edizione dell'evento ideato da CVA (Compagnia Valdostana delle Acque) in collaborazione con The European House – Ambrosetti e con il patrocinio di Elettricità Futura. Interverranno, tra gli altri, il ministro Pichetto Fratin, Paolo Arrigoni (Presidente GSE), Stefano Besseghini (Presidente ARERA), Valerio De Molli (Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti e TEHA Group), Francesco La Camera (DG, IRENA), Stefano Venier (AD SNAM) e Carmine Masiello (Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano)- Masseria Li Reni - Rassegna economica e politica organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners dal titolo "L'Italia e l'Europa nell'era di Trump". Tra gli interventi, i Ministri Tajani, Calderone, Lollobrigida, Nordio, Piantedosi, Urso, Pichetto Fratin, Foti e Valditara, il Vicepresidente della Commissione europea Fitto, Paolo Gentiloni, il Viceministro Leo, gli AD di ENAV, Fastweb+Vodafone e iliad Italia, i Presidenti di Banca Ifis, MAIRE, Unioncamere, ANCI e ANCE, i Presidenti e AD di BMW Italia, Siemens e Philip Morris Italia, gli AD e DG di SACE e SIMEST