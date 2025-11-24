Elezioni regionali: centrosinistra (molto) avanti in Puglia e Campania. Centrodestra verso vittoria in Veneto

(Teleborsa) - Antonio Decaro
è, praticamente, il nuovo presidente della Regione Puglia:
secondo le proiezioni aggiornate, Decaro,
sostenuto dal centrosinistra è ampiamente avanti, al 66,9%
. È quanto emerge dalle proiezioni del consorzio Opinio Italia per conto della Rai. Il centrodestra, che appoggia Luigi Lobuono,
si ferma al 32,7 e il candidato è al 31,7%.
Il centrodestra,
invece, è pronto per affermarsi in Veneto con il candidato Alberto Stefani
al 61,3%
, Giovanni Manildo si ferma al 30,5%,sostenuto dal centrosinistra, infine, Riccardo Szumski al 6,2.
In Campania
si afferma il candidato di centrosinistra Roberto Fico,
al 58%
, con il candidato di centrodestra Edmondo Cirielli
fermo al 36,5%, mentre Giuliano Granato, candidato per Campania popolare, è al 2,7%“Alberto Stefani
sarà il nuovo Presidente della Regione Veneto. Una vittoria frutto del lavoro, della credibilità e della serietà della nostra coalizione. A lui vanno i miei complimenti e i migliori auguri per le sfide che lo attendono”. Così sui social, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni,
postando una sua foto con il neo-governatore veneto. “Congratulazioni anche ad Antonio Decaro in Puglia e a Roberto Fico in Campania per la loro elezione -aggiunge- . Che possano svolgere al meglio il loro mandato, nell’interesse dei cittadini che andranno a rappresentare”. “Un ringraziamento a Edmondo Cirielli, a Luigi Lobuono, a tutti i candidati e a tutti gli uomini e le donne del centrodestra che si sono impegnati in questa tornata elettorale”
, conclude la premier.