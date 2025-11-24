Elezioni regionali: centrosinistra (molto) avanti in Puglia e Campania. Centrodestra verso vittoria in Veneto

(Teleborsa) -è, praticamente, il nuovo presidente dellasecondo le proiezioni aggiornatesostenuto dal centrosinistra è ampiamente avanti, al. È quanto emerge dalle proiezioni del consorzio Opinio Italia per conto della Rai. Il centrodestra, che appoggiasi ferma al 32,7 e il candidato è al 31,7%.Il cinvece, è pronto per affermarsi in Veneto con il candidatoal, Giovanni Manildo si ferma al 30,5%,sostenuto dal centrosinistra, infine, Riccardo Szumski al 6,2.Insi afferma il candidato di centrosinistraal, con il candidato di centrodestrafermo al 36,5%, mentre Giuliano Granato, candidato per Campania popolare, è al 2,7%sarà il nuovo Presidente della Regione Veneto. Una vittoria frutto del lavoro, della credibilità e della serietà della nostra coalizione. A lui vanno i miei complimenti e i migliori auguri per le sfide che lo attendono”. Così sui social, il presidente del Consiglio,postando una sua foto con il neo-governatore veneto. “Congratulazioni anche ad Antonio Decaro in Puglia e a Roberto Fico in Campania per la loro elezione -aggiunge- . Che possano svolgere al meglio il loro mandato, nell’interesse dei cittadini che andranno a rappresentare”. “Un ringraziamento a Edmondo Cirielli, a Luigi Lobuono, a tutti i candidati e a, conclude la premier.