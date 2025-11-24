Milano 17:35
Elezioni regionali: centrosinistra (molto) avanti in Puglia e Campania. Centrodestra verso vittoria in Veneto

Politica
(Teleborsa) - Antonio Decaro è, praticamente, il nuovo presidente della Regione Puglia: secondo le proiezioni aggiornate, Decaro, sostenuto dal centrosinistra è ampiamente avanti, al 66,9% . È quanto emerge dalle proiezioni del consorzio Opinio Italia per conto della Rai. Il centrodestra, che appoggia Luigi Lobuono, si ferma al 32,7 e il candidato è al 31,7%.

Il centrodestra, invece, è pronto per affermarsi in Veneto con il candidato Alberto Stefani al 61,3% , Giovanni Manildo si ferma al 30,5%,sostenuto dal centrosinistra, infine, Riccardo Szumski al 6,2.

In Campania si afferma il candidato di centrosinistra Roberto Fico, al 58%, con il candidato di centrodestra Edmondo Cirielli fermo al 36,5%, mentre Giuliano Granato, candidato per Campania popolare, è al 2,7%


“Alberto Stefani sarà il nuovo Presidente della Regione Veneto. Una vittoria frutto del lavoro, della credibilità e della serietà della nostra coalizione. A lui vanno i miei complimenti e i migliori auguri per le sfide che lo attendono”. Così sui social, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, postando una sua foto con il neo-governatore veneto. “Congratulazioni anche ad Antonio Decaro in Puglia e a Roberto Fico in Campania per la loro elezione -aggiunge- . Che possano svolgere al meglio il loro mandato, nell’interesse dei cittadini che andranno a rappresentare”. “Un ringraziamento a Edmondo Cirielli, a Luigi Lobuono, a tutti i candidati e a tutti gli uomini e le donne del centrodestra che si sono impegnati in questa tornata elettorale”, conclude la premier.
