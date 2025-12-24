Sanofi cresce nei vaccini con l'acquisizione di Dynavax per 2,2 miliardi di dollari

Sanofi

Dynavax Technologies

(Teleborsa) -, colosso farmaceutico francese, ha stipulato undi, una società produttrice di vaccini con un vaccino contro l'epatite B negli adulti già commercializzato (HEPLISAV-B) e un candidato vaccino differenziato contro l'herpes zoster. L'acquisizione, unendo i vaccini di Dynavax alla portata globale, alle capacità di sviluppo e alla portata commerciale di Sanofi.Ilnegli adulti HEPLISAV-B di Dynavax è attualmente commercializzato negli Stati Uniti e si distingue per il suo regime a due dosi nell'arco di un mese, che consente elevati livelli di sieroprotezione più rapidi rispetto ad altri vaccini contro l'epatite B, che vengono somministrati in tre dosi nell'arco di sei mesi. L'acquisizione include anche ildi Dynavax (Z-1018), attualmente in fase 1/2 di sviluppo clinico, e ulteriori progetti di sviluppo di vaccini."Dynavax rafforza la presenza di Sanofi nell'immunizzazione degli adulti aggiungendo vaccini differenziati che completano l'esperienza di Sanofi - ha affermato- Il suo vaccino contro l'epatite B negli adulti e il candidato vaccino contro l'herpes zoster, già commercializzati, aggiungono nuove opzioni al nostro portafoglio e sottolineano il nostro impegno a fornire protezione vaccinale per tutto il ciclo di vita".In base ai termini dell'accordo di fusione, Sanofi avvierà un'offerta pubblica di acquisto (OPA) in contanti per acquisire tutte le azioni in circolazione di Dynavax al prezzo di 15,50 dollari per azione, per unL'operazione è stata approvata all'unanimità dal consiglio di amministrazione di Dynavax. Sanofi prevede di finanziare l'acquisizione con le risorse liquide disponibili. Non si prevede che l'accordo per l'acquisizione di Dynavax avrà alcun impatto sulle previsioni finanziarie di Sanofi per il 2025. Si prevede che l'acquisizione