BCE, Lagarde: nessuna discussione su tagli o rialzi, niente forward guidance con questa incertezza

(Teleborsa) - "Per quanto riguarda i tassi di interesse, abbiamo riconfermato di essere in una buona posizione. Il che non significa che siamo statici
". Lo ha detto la presidente della BCE, Christine Lagarde
, nella conferenza stampa al termine della riunione odierna, in cui Francoforte ha lasciato invariato il costo del denaro
.
"Oggi è stata presa una decisione unanime per quanto riguarda i tassi che abbiamo deciso di lasciare invariati - ha sottolineato - C'è stata anche una posizione unanime sul fatto che tutte le opzioni debbano rimanere sul tavolo
. E che dovremmo rimanere sull'approccio meeting by meeting e data dependant, senza una traiettoria di crescita dei tassi fissata. E senza una data fissa per alcuna mossa. Ed è stata una posizione unanime intorno al tavolo".
A chi la pressava sui commenti di Isabel Schnabel
sul fatto che la prossima mossa potrebbe essere un aumento dei tassi, ha risposto:
"C'è stato un accordo unanime attorno al tavolo oggi sul fatto che tutte le opzioni dovrebbero essere sul tavolo e che dovremmo attenerci all'approccio riunione per riunione e dipendente dai dati. Esamineremo tutti i tipi di dati nel campo di salari e la loro scomposizione
, presteremo particolare attenzione perché gioca un ruolo significativo in relazione ai servizi".
"Non abbiamo un percorso definito per i tassi - ha aggiunto - So che tutti vorrebbero una forward guidance, ma semplicemente non possiamo
nella situazione attuale, con il grado di incertezza che stiamo affrontando. Semplicemente non possiamo".
Lagarde ha interrotto un giornalista per rispondere brevemente alla sua prima domanda sui tassi, dicendo che oggi non si è parlato di aumenti o tagli dei tassi
.
In merito alle discussioni su chi dovrebbe succedere
a Lagarde quando lascerà il suo incarico tra circa due anni, la presidente della BCE ha detto che "ci sono molti ottimi candidati, compresa Isabel
" (Schnabel, ndr), che ha espresso interesse per l'incarico in una recente intervista. "Trovo estremamente soddisfacente che ci siano così tante persone che desiderano il mio lavoro - ha sottolineato - È un ottimo lavoro, senti che puoi fare la differenza e cambiare la vita delle persone, impegnarti per l'UE e l'euro. Ma spetterà al Consiglio europeo decidere".