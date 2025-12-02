Regione Sardegna conclude il bando e ammette 8 nuove rotte

(Teleborsa) - La Regione Sardegna
ha comunicato la conclusione dell’iter di valutazione relativo al bando Nuove Rotte
, finalizzato ad ampliare le connessioni dei tre aeroporti dell’isola. L’Assessorato ai Trasporti ha dichiarato ammissibili 8 nuove rotte
, presentate da Volotea, Aeroitalia e EasyJet
.
Le rotte finanziate sono: Cagliari – Bordeaux (EasyJet), Cagliari – Nizza (EasyJet), Alghero – Lione (Volotea), Olbia – Siviglia (Volotea), Cagliari – Istanbul (Aeroitalia), Cagliari – Lamezia Terme (Aeroitalia), Olbia – Cagliari (Aeroitalia), Alghero – Cagliari (Aeroitalia).
L’assessora ai Trasporti Barbara Manca
ha sottolineato che lo strumento degli incentivi
presenta delle importanti potenzialità e annunciato l’intenzione di "ridiscutere con la Commissione Europea nuove condizioni di accesso alla misura affinché possa divenire ancora più incisiva".
Tra nuove rotte, l’assessora ha richiamato in particolare la rilevanza del volo Cagliari–Istanbul
, che apre l’Isola a uno dei principali hub internazionali, porta di accesso verso l’Asia
e rotte intercontinentali ad alta connettività, mentre le nuove linee verso Francia e Spagna
, che rafforzano i collegamenti con due mercati esteri turistici molto importanti per la Sardegna.
La procedura garantirà, per tre anni, la copertura del 50% dei costi aeroportuali
sostenuti sia nell’aeroporto di partenza che nell’aeroporto di arrivo, sulle 8 nuove rotte aeree attivate.
La Regione provvederà ora agli adempimenti successivi per l’avvio operativo delle rotte, che saranno programmate a partire dai mesi di giugno e luglio 2026.(Foto: Gary Lopater su Unsplash )