Regione Sardegna conclude il bando e ammette 8 nuove rotte

(Teleborsa) - Laha comunicato la conclusione dell’iter di valutazione relativo al, finalizzato ad ampliare le connessioni dei tre aeroporti dell’isola. L’Assessorato ai Trasporti ha dichiarato, presentate daLe rotte finanziate sono: Cagliari – Bordeaux (EasyJet), Cagliari – Nizza (EasyJet), Alghero – Lione (Volotea), Olbia – Siviglia (Volotea), Cagliari – Istanbul (Aeroitalia), Cagliari – Lamezia Terme (Aeroitalia), Olbia – Cagliari (Aeroitalia), Alghero – Cagliari (Aeroitalia).L’assessora ai Trasportiha sottolineato che lo strumento deglipresenta delle importanti potenzialità e annunciato l’intenzione di "ridiscutere con la Commissione Europea nuove condizioni di accesso alla misura affinché possa divenire ancora più incisiva".Tra nuove rotte, l’assessora ha richiamato in particolare la, che apre l’Isola a uno dei principali hub internazionali,e rotte intercontinentali ad alta connettività, mentre le, che rafforzano i collegamenti con due mercati esteri turistici molto importanti per la Sardegna.La procedura garantirà,sostenuti sia nell’aeroporto di partenza che nell’aeroporto di arrivo, sulle 8 nuove rotte aeree attivate.La Regione provvederà ora agli adempimenti successivi per l’avvio operativo delle rotte, che saranno