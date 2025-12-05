Delta Air Lines utili in calo nel quarto trimestre

Delta Air Lines

(Teleborsa) -ha dichiarato di stimare una diminuzione di circa 200 milioni di profitti ante imposte nel quarto trimestre come conseguenza dello shutdown che ha caratterizzato il mese di novembre.Un risultato che produce un impatto di circa 25 centesimi per azione, a fronte della previsione, che era stata annunciata lo scorso ottobre, di un utile rettificato compreso tra 1,60 e 1,90 dollari per azione nell’ultimo trimestre dell’anno.Dopo la fine dello shutdown, che ha impattato sul traffico aereo per 43 giorni, l’andamento delle prenotazioni per Delta è tornato ai livelli previsti e, secondo le aspettative della compagnia aerea, destinato a rimanere positivo agli inizi del 2026.