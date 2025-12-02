Circle Group, eXyond si aggiudica gara MIT da 1,9 milioni per i servizi CCISS

(Teleborsa) - Circle Group
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha annunciato che la controllata eXyond
è parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese
risultato aggiudicatario della gara del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per i servizi di supporto alla conduzione funzionale del CCISS – Viaggiare Informati
.
Il decreto
di aggiudicazione definitiva, dal valore complessivo superiore a 10 milioni di euro
e con durata triennale dal 1° gennaio 2026, assegna a eXyond una quota pari a circa 1,9 milioni di euro
. La società avrà un ruolo operativo centrale nella gestione del monitoraggio del traffico, dell’assistenza tecnica alla sala operativa e al call center 1518, oltre che nel supporto ai rapporti con la Commissione europea.
"L’aggiudicazione della gara CCISS è un tassello fondamentale nella strategia del Gruppo Circle di supportare la digitalizzazione e l’evoluzione dei servizi di mobilità – ha commentato Alexio Picco
, Managing Director del Gruppo Circle e Responsabile Business Development di InfoBlu NewGen –. La partecipazione di Exyond all’interno del RTI rafforza il nostro ruolo nei sistemi intelligenti di trasporto, mentre per InfoBlu NewGen rappresenta una importante riconoscimento del suo posizionamento come fornitore istituzionale di servizi legati alle informazioni sul traffico. Siamo orgogliosi di contribuire a uno dei servizi pubblici essenziali più rilevanti per i cittadini e per la sicurezza stradale".