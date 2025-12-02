Circle Group, eXyond si aggiudica gara MIT da 1,9 milioni per i servizi CCISS

Circle Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha annunciato che la controllataè parte delrisultato aggiudicatario della gara delper i servizi di supporto alla conduzione funzionale delIldi aggiudicazione definitiva, dal valore complessivo superiore ae con durata triennale dal 1° gennaio 2026, assegna a eXyond una quota pari a circa. La società avrà un ruolo operativo centrale nella gestione del monitoraggio del traffico, dell’assistenza tecnica alla sala operativa e al call center 1518, oltre che nel supporto ai rapporti con la Commissione europea."L’aggiudicazione della gara CCISS è un tassello fondamentale nella strategia del Gruppo Circle di supportare la digitalizzazione e l’evoluzione dei servizi di mobilità – ha commentato, Managing Director del Gruppo Circle e Responsabile Business Development di InfoBlu NewGen –. La partecipazione di Exyond all’interno del RTI rafforza il nostro ruolo nei sistemi intelligenti di trasporto, mentre per InfoBlu NewGen rappresenta una importante riconoscimento del suo posizionamento come fornitore istituzionale di servizi legati alle informazioni sul traffico. Siamo orgogliosi di contribuire a uno dei servizi pubblici essenziali più rilevanti per i cittadini e per la sicurezza stradale".