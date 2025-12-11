Sostenibilità: commercialisti lanciano un questionario dedicato alle PMI

(Teleborsa) -(Environmental, Social, Governance) sulle tematiche diNasce con queste finalità il questionario dellaparte di un progetto di ricerca interuniversitario realizzato in partnership con il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II", il Dipartimento di Management ed Economia dell’Università Telematica "Pegaso" e il Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza".Il questionario è stato predisposto – in collaborazione con le Università coinvolte nel progetto – per laal fine di generare evidenze empiriche utili per indirizzare le strategie manageriali delle PMI verso una gestione sostenibile e consapevole del rischio.I commercialisti sono invitati a contribuire,Le domande sono rivolte, in particolare, alle PMI di qualunque settore economico con fatturato fino a 10 milioni di euro e fino a 249 dipendenti. Le domande del questionario spaziano dalla governance societaria dell’impresa ai fattori ESG e al modo in cui questi sono gestiti dalle imprese.