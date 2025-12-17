Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 19:06
24.823 -1,23%
Dow Jones 19:06
48.034 -0,17%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

New York: andamento sostenuto per AirBnb

Migliori e peggiori
New York: andamento sostenuto per AirBnb
(Teleborsa) - Scambia in profit il portale online utilizzato per gli affitti brevi di alloggi, che lievita del 2,45%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di AirBnb evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso AirBnb rispetto all'indice.


Lo status tecnico di AirBnb è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 136,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 133,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 139,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```