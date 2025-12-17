New York: andamento sostenuto per AirBnb

(Teleborsa) - Scambia in profit il portale online utilizzato per gli affitti brevi di alloggi
, che lievita del 2,45%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di AirBnb
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso AirBnb
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di AirBnb
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 136,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 133,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 139,7.
