UK, sterlina e Gilt sotto forte pressione con incertezza su futuro ministra dell'Economia

(Teleborsa) - Gliin scia alle(l'equivalente di ministro delle Finanze) Rachel Reeves. Il FTSE 100 è in ribasso, in una giornata positiva per i listini europei, la sterlina perde l'1,30% sul dollaro a 1,35 e lo 0,90% sull'euro a 1,15, e il rendimento del Gilt decennale è in aumento di 16 punti base al 4,60%.Nel corso di un, il premier, rispondendo a una domanda dell'opposizione, non ha voluto affermare se Reeves manterrà la sua posizione. Quest'ultima, seduta alle sue spalle, è apparsa provata e si è asciugata una lacrima.Dopo la scena in Parlamento, un portavoce del Governo citato dal Guardian ha affermato che Reeves non si è dimessa e che aveva il sostegno di Starmer. "La Cancelliera- ha detto - Ha il pieno appoggio del primo ministro. Lo ha detto molte volte. Sono concentrati esclusivamente sul lavoro per i lavoratori. È grazie alla gestione dell'economia da parte della Cancelliera che siamo riusciti a ripristinare la stabilità, il che ha portato a quattro tagli dei tassi di interesse, a salari in crescita più rapida dell'inflazione e a una revisione della spesa pubblica per investire nel rinnovamento nazionale della Gran Bretagna".Il momento drammatico alla Camera dei Comuni è arrivato dopo che Starmer ha ritirato le proposte di tagli al welfare che hanno scatenato la ribellione dei parlamentari laburisti. "L'inversione di rotta lascia Reeves di fronte a, in termini di aumenti delle tasse e priorità di spesa, tra cui il limite al sussidio per i due figli", scrive il quotidiano britannico.