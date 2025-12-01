MPS, titolo sotto pressione con inchiesta scalata Mediobanca

(Teleborsa) - Resta sotto pressione il titolo Banca MPS
che passa di mano con un calo del 2,66%.
A pesare sulle azioni della banca senese, contribuisce la notizia dell'inchiesta della Procura di Milano
sulla scalata a Mediobanca
, operazione che ha portato MPS a detenere l’86,3% dell’istituto di Piazzetta Cuccia. Giù anche le azioni Mediobanca
che cedono lo 0,7%.
L'andamento dell'istituto di Rocca Salimbeni
nella settimana, rispetto al FTSE MIB
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 8,04 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 7,858. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 7,781.