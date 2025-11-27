Scalata Mediobanca, indagati i vertici: titoli MPS e Mediobanca sotto pressione

Banca MPS

Mediobanca

istituto di Rocca Salimbeni

FTSE MIB

Monte Paschi

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso il titoloche tratta in perdita del 4,45% sui valori precedenti. Sotto pressione anche il titolo, in calo del 2,9%.A pesare sulle azioni della banca senese contribuiscono le indiscrezioni stampa, riportate oggi dal Corriere della Sera e, riprese da più agenzie stampa, secondo cui Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Delfin, Francesco Milleri e l'amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi, Luigi Lovaglio sono indagati per aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza. L'indagine, scrive il quotidiano, condotta dalla Procura di Milano, riguarda la scalata di Monte Paschi a Mediobanca.La tendenza ad una settimana dell'è più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 8,696 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 8,054. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 9,34.