La Porta (commercialisti): “Prevenzione vitale per i professionisti, ma servono più tutele”

(Teleborsa) - Siamo giunti alladel tradizionale appuntamento dedicato al "", un’iniziativa rivolta alla salute dei professionisti. La prevenzione rappresenta la base di tutto: unaun valore per la collettività e un vantaggio per l’intero sistema sanitario nazionale. Per i professionisti, poi, questo principio è ancora più importante. Chi esercita una libera professione ha margini molto ridotti per ammalarsi, perché, spesso senza particolari tutele. Il nostro obiettivo, quindi, è, e allo stesso tempo far conoscere gli strumenti offerti dalle nostre casse di previdenza, affinché ciascuno possa tutelarsi in modo consapevole ed efficace".Sono le parole dinel corso dell’iniziativa "Professione e prevenzione: insieme per la salute", promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli, presieduto da Eraldo Turi, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania, guidato da Ottavio Lucarelli, e con la Federazione italiana donne dottori commercialisti ed esperti contabili, di cui è presidente nazionale Fabiana di Lauro."La tutela della fertilità e della salute sessuale deve diventare una priorità assoluta", ha sottolineato"Per questo stiamo insistendo molto su questo tema: è fondamentale - ha aggiunto - checurando l’alimentazione, prestando attenzione ai comportamenti sessuali ed evitando l’uso di droghe e alcol. Solo così possiamo ottenere risultati significativi nella prevenzione della sterilità di coppia e delle malattie sessualmente trasmissibili, anche grazie a una formazione sempre più accurata e aggiornata degli operatori sanitari".Il ruolo della: "In un contesto sanitario con liste d’attesa infinite e diverse problematiche, la prevenzione costituisce per la Casagit un pilastro per la tutela dei propri iscritti. Dal 2020 ci siamo aperti anche all’esterno della categoria rafforzando ildegli iscritti attraverso un sistema di mutualità".Secondo: "La prevenzione è fondamentale così come la sana alimentazione e la conduzione di stili di vita sani che possono portare le persone a una vita più longeva e salutare. In tema di alimentazione non esiste una dieta migliore delle altre,, puntando su quelli del nostro territorio come insegna la dieta mediterranea".Un importante contributo alla realizzazione ed alla buona riuscita dell’evento è stato offerto dai medici e dai professionisti sanitari che vi hanno collaborato:(direttore Uoc di ginecologia P.O. Sulmona),(presidente dell’Ordine TSRM PSTRP di Na, Av, Bn, Ce),(endocrinologa),(specializzando in ginecologia),(responsabile dell’Unità speciale di nutrizione e dietoterapia nei trapianti e nelle patologie d’organo Università Federico II di Napoli),(direttore della Clinica Otorinolaringoiatrica Università Vanvitelli),(presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti di Na Av Bn Ce), Gianluigi Cosenza (specializzando in anestesia e rianimazione) ed(divulgatrice scientifica).