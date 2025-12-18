OPA BackSpin su Spindox: superata la soglia del 90%, avviato il percorso verso il delisting

Spindox

(Teleborsa) -ha comunicato di aver superato la soglia del 90% del capitale sociale di, società attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology), nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa sulle azioni della società quotata su Euronext Growth Milan.Il superamento delladeriva dalle adesioni all’offerta pervenute nel, dagli acquisti effettuati dall’offerente al di fuori dell’OPA e dalle azioni già detenute alla data di esecuzione del 22 ottobre 2025. Alla data di pagamento, prevista per il 23 gennaio 2026 salvo proroghe, BackSpin deterrà una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale di Spindox.Nel dettaglio, considerando le 5.428.854 azioni già detenute dall’offerente, pari a circa il 90,48% del capitale, le 24.000 azioni proprie in portafoglio a Spindox e le 31.200 azioni portate in adesione all’offerta fino ad oggi, BackSpin risulterà titolare di almeno 5.484.054 azioni, corrispondenti a circa il, salvo ulteriori adesioni o acquisti entro la chiusura del periodo .Poiché l’offerente ha dichiarato nel Documento di Offerta di non voler ripristinare un flottante sufficiente a garantire il regolare andamento delle negoziazioni, Borsa Italiana disporrà l’di Spindox dallesu Euronext Growth Milan secondo le tempistiche che saranno comunicate dopo la chiusura del Periodo di Adesione, fissata alle 17:30 del 16 gennaio 2026.