Genenta, il CEO Pierluigi Paracchi al 10% del capitale dopo acquisti sul mercato

Genenta Science

(Teleborsa) -, biotech italiana quotata al Nasdaq che sta sviluppando terapie geniche contro tumori solidi, ha reso noto che il suo Amministratore Delegato e Co-Fondatore,, detiene complessivamente 2.326.129 ADS (American Depositary Shares) e azioni ordinarie, che rappresentano circa ilin circolazione di Genenta. L'aggiornamento è arrivato dopo che Paracchi ha acquisito complessivamente 30.000 ADS della società tramite acquisti sul mercato aperto, senza alcuna vendita.