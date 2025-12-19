Milano 13:28
Genenta, il CEO Pierluigi Paracchi al 10% del capitale dopo acquisti sul mercato
(Teleborsa) - Genenta Science, biotech italiana quotata al Nasdaq che sta sviluppando terapie geniche contro tumori solidi, ha reso noto che il suo Amministratore Delegato e Co-Fondatore, Pierluigi Paracchi, detiene complessivamente 2.326.129 ADS (American Depositary Shares) e azioni ordinarie, che rappresentano circa il 10% del capitale sociale in circolazione di Genenta. L'aggiornamento è arrivato dopo che Paracchi ha acquisito complessivamente 30.000 ADS della società tramite acquisti sul mercato aperto, senza alcuna vendita.
