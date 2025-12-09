Circle si aggiudica progetto SEAMLESS per flussi logistici portuali. Contributo a fondo perduto di oltre 312 mila euro

CIRCLE Group

(Teleborsa) -si è aggiudicata, a fronte della graduatoria pubblicata e in qualità di capofila, il– Smart Environmental and Mobility Logistics Enhanced by EO Satellite Systems, finanziato nell’ambito del Programma Regionale FESR Liguria 2021–2027 – Azione 1.1.1 “Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo per applicazione dei servizi innovativi in ambito downstream spaziale”.Il progetto, della durata di 18 mesi e dal valore complessivo di circa 840 mila euro, prevede un, ed ha come obiettivo lo sviluppo di una piattaforma intelligente e interoperabile capace di, con una prima applicazione pilota presso il porto della Spezia ed un modello generalizzato.Il progetto è sviluppato da un’ASEAMLESS si fonda sull’integrazione avanzata di dati satellitari NAV, TLC ed EO con informazioni operative provenienti dai sistemi gestionali portuali – tra cui PCS, TOS e soluzioni di gate automation – oltre che da sensori e dispositivi IoT.L’intero ecosistema sarà elaborato attraversoin grado di anticipare i flussi di camion in ingresso e uscita dai varchi portuali, stimare l’impatto ambientale in termini di emissioni e congestione, e fornire alle autorità portuali e agli operatori logistici alert predittivi e suggerimenti operativi data-driven.L’obiettivo finale èdei flussi su gomma,nelle aree portuali e retroportuali e contribuire concretamente alla, in coerenza con gli obiettivi del Green Deal europeo.