Milano 13:59
44.696 -0,14%
Nasdaq 19-dic
25.346 0,00%
Dow Jones 19-dic
48.135 +0,38%
Londra 13:59
9.855 -0,43%
Francoforte 13:59
24.291 +0,01%

Circle Group, nuovo progetto Milos per accelerare la digitalizzazione della supply chain portuale

Il progetto ha un valore complessivo di circa 280.000 euro

Finanza
Circle Group, nuovo progetto Milos per accelerare la digitalizzazione della supply chain portuale
(Teleborsa) - CIRCLE Group ha avviato un nuovo progetto di Digital Supply Chain basato sull’ecosistema Milos, finalizzato all'implementazione di un sistema digitale e ottimizzato per la gestione dei processi operativi, l’utilizzo di dati in tempo reale e la semplificazione delle
procedure doganali.

Il progetto, del valore complessivo di circa 280.000 euro, rientra nell’ambito delle iniziative LogIN Business e si inserisce nel percorso di crescita del Gruppo volto a favorire l’adozione di soluzioni digitali avanzate lungo la supply chain, con particolare attenzione a efficienza operativa, interoperabilità tra sistemi e qualità del dato.

L’iniziativa prevede l’implementazione della Suite Milos Terminal Operating System (TOS) e di specifici moduli applicativi della piattaforma Milos®, progettati per supportare la gestione integrata delle operazioni di terminal e migliorare il coordinamento tra i diversi attori coinvolti nei flussi logistici e documentali. La soluzione consentirà una visibilità in tempo reale delle attività operative e una maggiore integrazione con i sistemi informativi esistenti.

Il progetto è inoltre sviluppato in coerenza con il Regolamento europeo eFTI (EU Regulation 2020/1056) e contribuisce alla progressiva digitalizzazione delle informazioni di trasporto, favorendo lo scambio strutturato e sicuro dei dati e anticipando l’evoluzione normativa in materia di logistica digitale.

Grazie all’adozione dell’ecosistema Milos, l’iniziativa punta a incrementare in modo significativo l’efficienza dei processi operativi, riducendo tempi di gestione, complessità e costi operativi. L’introduzione di soluzioni di dematerializzazione documentale e di
ottimizzazione dei flussi informativi consente inoltre di eliminare il cartaceo, contribuendo al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale.
Condividi
```