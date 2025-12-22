Circle Group, nuovo progetto Milos per accelerare la digitalizzazione della supply chain portuale

CIRCLE Group

(Teleborsa) -ha avviato un nuovo progetto dibasato sull’, finalizzato all'implementazione di un sistema digitale e ottimizzato per la gestione dei processi operativi, l’utilizzo di dati in tempo reale e la semplificazione delleprocedure doganali.Il progetto, del, rientra nell’ambito dellee si inserisce nel percorso di crescita del Gruppo volto a favorire l’adozione di soluzioni digitali avanzate lungo la supply chain, con particolare attenzione a efficienza operativa, interoperabilità tra sistemi e qualità del dato.L’iniziativa prevede l’implementazione della(TOS) e di specifici moduli applicativi della piattaforma Milos®, progettati per supportare la gestione integrata delle operazioni di terminal e migliorare il coordinamento tra i diversi attori coinvolti nei flussi logistici e documentali. La soluzione consentirà una visibilità in tempo reale delle attività operative e una maggiore integrazione con i sistemi informativi esistenti.Il progetto è inoltre sviluppato in coerenza con il Regolamento europeo eFTI (EU Regulation 2020/1056) e contribuisce alla progressiva, favorendo lo scambio strutturato e sicuro dei dati e anticipando l’evoluzione normativa in materia di logistica digitale.Grazie all’adozione dell’ecosistema Milos, l’iniziativa punta a incrementare in modo significativo l’, riducendo tempi di gestione, complessità e costi operativi. L’introduzione di soluzioni di dematerializzazione documentale e diottimizzazione dei flussi informativi consente inoltre di eliminare il cartaceo, contribuendo al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale.