doValue, ebitda e ricavi in crescita a doppia cifra nel semestre. Gross Book Value ai massimi dal 2022

doValue

(Teleborsa) - Il Gruppo, principale provider in Sud Europa di servizi finanziari strategici, ha registrato risultati finanziari molto solidi, xaratterizzati da una crescita a doppia cifra sia dei(+32% su base annua) sia dell’ EBITDA escluso l’effetto degli elementi non ricorrenti (+47% su base annua), a dimostrazione di una performance operativa straordinaria.I Ricavi Lordi sono cresciuti a €281 milioni, con i ricavi non-NPL che rappresentano il 37% dei ricavi totali. I Ricavi Netti si attestano a €255 milioni (+33% rispetto al primo semestre 2024).I Costi del Personale sono pari a €119 milioni (+29% rispetto al primo semestre 2024), con una crescita inferiore a quella dei ricavi grazie all’attuazione delle sinergie.sono aumentati di soli €4 milioni su base annua, nonostante il consolidamento del Gruppo Gardant, riflettendo le misure di contenimento dei costi e l’attuazione delle sinergie.L’EBITDA esclusi gli effetti delle voci non ricorrenti è cresciuto del 47% su base annua, raggiungendo 99 milioni, a conferma dell’eccellenza operativa e dell’espansione dei margini.L’, esclusi gli effetti degli elementi non ricorrenti, ha registrato una notevole crescita a doppia cifra (+72% su base annua) attestandosi a €12 milioni.Il(GBV) ha raggiunto il livello record di €141 miliardi al 30 giugno 2025, in aumento rispetto ai €136 miliardi di fine 2024, riflettendo una crescita solida grazie ai nuovi mandati e ai forti flussi da parte dei clienti esistenti.Il nuovo business è salito a €11 miliardi di GBV, avvicinandosi già all’obiettivo annuale rivisto di oltre €12 miliardi, con largo anticipo rispetto alle previsioni. Questo risultato, che include €8,9 miliardi da nuovi mandati e €2,1 miliardi da flussi sostenuti provenienti dai clienti esistenti, conferma con forza la solidità commerciale del Gruppo.Le Collection sono salite a €2,6 miliardi, con un incremento del 22% su base annua e in linea con la stagionalità storica, con un miglioramento della collection rate al 4,4% (rispetto al 4,2% dello stesso periodo dell’anno precedente).Forte aumento deloperativo, salito di €61 milioni a €81 milioni rispetto a €20 milioni nel primo semestre 2024, portando a un significativo miglioramento della cash conversion, che ha raggiunto un notevole 84% (in crescita rispetto al 30% nel primo semestre 2024). Il free cash flow è pienamente in linea con la guidance annuale di €60-70 milioni.a 2,3x (rispetto a 2,4x di dicembre 2024 e 2,9x di giugno 2024), nonostante il pagamento di €23 milioni di oneri finanziari e di €11 milioni di earn-out a Eurobank, rafforzando il percorso di riduzione dell’indebitamento e mantenendo il pieno allineamento con la guidance di fine anno di 2,0x.è pari a €484 milioni al 30 giugno 2025, in diminuzione di €30 milioni rispetto a €514 milioni del 31 dicembre 2024, includendo il rimborso di €26 milioni relativo alla prima tranche del term loan.con €132 milioni di cassa e circa €130 milioni di linee di credito non utilizzate, a garanzia della solida stabilità finanziaria e flessibilità strategica."Alla luce delle solide performance registrate nei primi mesi dell’anno, il Gruppo ha già superato il target annuale di nuovi mandati pari a €8 miliardi e ha quindi deciso di, portandolo a oltre €12 miliardi. Dall’inizio dell’anno, il Gruppo ha già chiuso €11 miliardi di GBV da nuovo business avvicinandosi al target annuale rivisto già nel primo semestre. Il forte slancio del business evidenzia la continua presenza di flussi NPE, nonostante i tassi di NPE storicamente bassi nei bilanci bancari. A seguito dell’accordo per l’ operazione coeo , il Gruppo ha- primo anno in cui coeo sarà completamente consolidata - prevedendo di generare ricavi consolidati nel 2026 di circa €800 milioni e un EBITDA (esclusi elementi non ricorrenti) stimato nel 2026 a circa €300 milioni, con una leva finanziaria aggregata attesa di circa 2,2x nel 2026. Entro il 2026, si prevede che i ricavi complessivi non-NPL rappresenteranno circa il 55% dei ricavi aggregati del Gruppo, segnando un’evoluzione significativa nel percorso di crescita di doValue - oltre il ciclo tradizionale degli NPL - verso un posizionamento più ampio lungo l’intero ciclo di vita del credito e su tutte le forme di origine del credito, inclusi i crediti nativamente digitali e i nuovi clienti". Il closing dell’acquisizione è atteso entro gennaio 2026; "pertanto, i target per il 2025 restano confermati"!.