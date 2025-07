Banco BPM, Davide Leone ha una quota potenziale dell'8,169%

Banco BPM

(Teleborsa) - Il finanziereha unain. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 17 luglio 2025.In particolare, la quota comprende un 2,147% in, il 4,084% in opzioni put con scadenza il 18 settembre 2025 e l'1,938% in "Cash-settled contract for difference" con scadenza 31 gennaio 2028.La partecipazione è detenuta tramite le societàDL Partners Opportunities Master Fund Ltd, DL Partners F Fund LP e DL Partners A Fund LP.La comunicazione è stata resa da Davide Leone a seguito delda parte della società controllata DL Partners Opportunities Master Fund Ltd.