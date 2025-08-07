Eventi e scadenze del 7 agosto 2025

(Teleborsa) -
Giovedì 07/08/2025 Appuntamenti
: Banca d'Italia
- Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (da lunedì 04/08/2025 a lunedì 11/08/2025) CEBRA 2025 Meeting annuale
- Il Central Bank Research Association 2025 Annual Meeting si svolge a Boston ed è co-organizzato da Federal Reserve Bank of Boston (FRBB), Harvard Business School - Pricing Lab e Digital Data Design Institute at Harvard (da mercoledì 06/08/2025 a venerdì 08/08/2025) Banca d'Italia
- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia BCE
- Bollettino Economico
13:00 - BOE
- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione BOT Aziende
: AbitareIn
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive doValue
- Appuntamento: Presentazione Analisti Dropbox
- Risultati di periodo Eli Lilly
- Risultati di periodo Expedia Group
- Risultati di periodo GVS
- CDA: Relazione Semestrale Hertz Global Holdings
- Risultati di periodo Iniziative Bresciane
- CDA: Relazione Semestrale Italian Exhibition Group
- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale 2025 Motorola Solutions
- Risultati di periodo Pdf Solutions
- Risultati di periodo Ralph Lauren
- Risultati di periodo Revo Insurance
- CDA: Relazione Semestrale Technoprobe
- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025 e sottoposta a revisione contabile limitata Toyota Motor
- Risultati di periodo Trevi
- CDA: Esame della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025 Tripadvisor
- Risultati di periodo Unipol
- CDA: Relazione finanziaria semestrale: approvazione del bilancio semestrale abbreviato in forma consolidata e della relazione intermedia sulla gestione al 30 giugno 2025