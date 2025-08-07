Eventi e scadenze del 7 agosto 2025

Giovedì 07/08/2025

AbitareIn

doValue

Dropbox

Eli Lilly

Expedia Group

GVS

Hertz Global Holdings

Iniziative Bresciane

Italian Exhibition Group

Motorola Solutions

Pdf Solutions

Ralph Lauren

Revo Insurance

Technoprobe

Toyota Motor

Trevi

Tripadvisor

Unipol

(Teleborsa) -- Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia- Il Central Bank Research Association 2025 Annual Meeting si svolge a Boston ed è co-organizzato da Federal Reserve Bank of Boston (FRBB), Harvard Business School - Pricing Lab e Digital Data Design Institute at Harvard- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia- Bollettino Economico13:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali- Comunicazione BOT- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Appuntamento: Presentazione Analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione Semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione Semestrale- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale 2025- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione Semestrale- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025 e sottoposta a revisione contabile limitata- Risultati di periodo- CDA: Esame della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025- Risultati di periodo- CDA: Relazione finanziaria semestrale: approvazione del bilancio semestrale abbreviato in forma consolidata e della relazione intermedia sulla gestione al 30 giugno 2025