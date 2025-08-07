Milano 10:30
Eventi e scadenze del 7 agosto 2025

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 07/08/2025


Appuntamenti:
Banca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (da lunedì 04/08/2025 a lunedì 11/08/2025)
CEBRA 2025 Meeting annuale - Il Central Bank Research Association 2025 Annual Meeting si svolge a Boston ed è co-organizzato da Federal Reserve Bank of Boston (FRBB), Harvard Business School - Pricing Lab e Digital Data Design Institute at Harvard (da mercoledì 06/08/2025 a venerdì 08/08/2025)
Banca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia
BCE - Bollettino Economico
13:00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione BOT
Aziende:
AbitareIn - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
doValue - Appuntamento: Presentazione Analisti
Dropbox - Risultati di periodo
Eli Lilly - Risultati di periodo
Expedia Group - Risultati di periodo
GVS - CDA: Relazione Semestrale
Hertz Global Holdings - Risultati di periodo
Iniziative Bresciane - CDA: Relazione Semestrale
Italian Exhibition Group - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale 2025
Motorola Solutions - Risultati di periodo
Pdf Solutions - Risultati di periodo
Ralph Lauren - Risultati di periodo
Revo Insurance - CDA: Relazione Semestrale
Technoprobe - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025 e sottoposta a revisione contabile limitata
Toyota Motor - Risultati di periodo
Trevi - CDA: Esame della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025
Tripadvisor - Risultati di periodo
Unipol - CDA: Relazione finanziaria semestrale: approvazione del bilancio semestrale abbreviato in forma consolidata e della relazione intermedia sulla gestione al 30 giugno 2025


