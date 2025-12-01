Luiss e Confindustria a Torino per la seconda tappa del roadshow nazionale

(Teleborsa) -si incontrano a, città simbolo della tradizione industriale italiana e oggi laboratorio di nuove competenze e imprenditorialità. È qui che ha fatto tappa il roadshow nazionale "", promosso das e, in collaborazione conAll’incontro, aperto dai saluti istituzionali di, Direttore Generale Luiss e di, Direttore Generale Unione Industriali Torino, hanno preso parte i rappresentanti del mondo accademico, delle imprese e numerosi studenti, in un confronto dedicato ai temi dell’innovazione e delle competenze per la crescita."Torino è un esempio di come un territorio possa rigenerarsi, trasformando una grande tradizione industriale in un ecosistema di innovazione, formazione e impresa. Qui la collaborazione tra università e aziende è diventata un motore di crescita sostenibile e di attrazione di talenti – ha dichiarato, che ha aggiunto – Come Luiss, vogliamo contribuire a questo percorso mettendo in connessione laper costruire insieme nuove opportunità per i giovani e per il Paese"."In un mondo del lavoro che cambia sempre più rapidamente, è elevato il rischio per scuola, università e formazione professionale di costruire competenze già obsolete. Si può evitare tale rischio soloche tuttavia richiede un confronto reciprocamente rispettoso tra gli attori del sistema di istruzione e formazione, e gli attori economici che presidiano le frontiere del cambiamento, a partire dalle imprese. Favorire tale confronto, se si preferisce, costruire i "ponti" di cui parla il programma, è un compito al quale lavoriamo quotidianamente", spiegaA seguire, il keynote speech diNel corso del suo intervento dal titolo: "La bussola per il futuro – analisi dei megatrends per imparare, guidare, crescere" sono stati analizzati i grandi trend globali che stanno ridisegnando le traiettorie economiche e sociali, offrendo una chiave di lettura per orientarsi in un contesto in continua trasformazione. Tra le tendenze più attuali il ruolo dell’, destinata a incidere non solo sull’economia e sull’organizzazione del lavoro, ma anche sui processi di apprendimento e sulle modalità con cui le persone costruiscono conoscenza.In questo quadro, la Luiss si posiziona tra le università che meglio anticipano le trasformazioni generate dalle nuove tecnologie, con l’obiettivo di coniugare eccellenza accademica e innovazione didattica. L’Ateneo intitolato a Guido Carli, infatti, è tra le prime università ad aver introdotto un Prorettore all’AI e alle Competenze Digitali – che guida anche il Centro di Ricerca AI4Society, dedicato a valorizzare l’impatto sociale, manageriale ed etico dell’AI – e ad aver creato un Dipartimento di AI, Data & Decision Sciences. A garanzia di una formazione che integri competenze digitali e responsabilità nell’uso delle nuove tecnologie, la Luiss ha, inoltre, introdotto due certificazioni obbligatorie per tutti i suoi studenti:Infine, gli Alumni Luiss, Chief Financial & Corporate Officer,, e, CEO Lancia - parte di una rete che conta oggi 66.000 laureati nel mondo - hanno condiviso la propria esperienza di ex studenti dell’Ateneo con il pubblico presente, offrendo una testimonianza concreta sul valore della formazione universitaria come leva di crescita personale e professionale.Con la presentazione dell’offerta formativa, delle novità sui percorsi di studio e sullee sviluppo professionale dell’Università romana si è concluso l’incontro.Gli studenti torinesi interessati a entrare a far parte del mondo Luiss potranno partecipare alle. Le iscrizioni al primo test per le Lauree Triennali e la Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza sono apertePer i Corsi di Laurea Magistrale, invece, sarà possibile iscriversi alla sessione unica di test fino al 9 aprile 2026.