AI e competenze manageriali: risultati studio Fondirigenti, Luiss e Sistemi Formativi Confindustria

(Teleborsa) - Il, in collaborazione con, ha presentato oggi i risultati della terza fase dello studio "". L’indagine, promossa da Fondirigenti, il fondo interprofessionale di Confindustria e Federmanager leader in Italia per la formazione continua del management, si è concentrata sull’evoluzione delle competenze manageriali nell’era digitale, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per supportare le imprese italiane nella trasformazione tecnologica.La ricerca, condotta attraverso un approccio empirico multi-caso, ha coinvolto sei cluster settoriali strategici per il sistema economico italiano: servizi pubblici essenziali, servizi finanziari, manifattura avanzata, robotica e tecnologia specialistica, informazione e comunicazione digitale, e servizi professionali avanzati. Grazie al coinvolgimento diretto di manager e aziende rappresentative, lo studio ha permesso di analizzare le sfide e le opportunità legate all’adozione dell’Intelligenza Artificiale nei diversi contesti industriali.Dall’analisi è emersa la. Tra le principali lacune individuate, si segnalano: la difficoltà nell’estrazione di valore strategico dai dati e nella formulazione di domande pertinenti agli algoritmi; la fragilità nella governance etica e nella gestione dei bias algoritmici, con una crescente richiesta di trasparenza e responsabilità: i limiti nel pensiero sistemico e nell’approccio ecosistemico, che ostacolano la collaborazione e l’innovazione e, infine, le resistenze culturali e intergenerazionali, che rallentano i processi di trasformazione digitale delle aziende coinvolte.Per affrontare le sfide dell’era dell’AI, lo studio introduce un modello teorico multidimensionale che analizza le competenze manageriali necessarie che si muovono su tre livelli di complessità: cognitiva, etico-organizzativa ed ecosistemica.Per supportare le imprese italiane nel gestire la rivoluzione digitale, il documento propone alcune raccomandazioni chiave quali:: investire in percorsi che sviluppino competenze analitiche, pensiero critico e capacità di formulare domande strategiche agli algoritmi;: implementare strutture e protocolli per garantire la trasparenza e la responsabilità nell’uso dell’Intelligenza Artificiale;: promuovere modelli organizzativi collaborativi e strumenti di mappatura per gestire la complessità e le interdipendenze;: superare le resistenze al cambiamento attraverso strategie di riqualificazione e coinvolgimento attivo dei lavoratori.Infine, la ricerca delinea il, che deve evolvere da semplice controllore di processi a "navigatore della complessità", capace di interpretare segnali deboli, connettere competenze eterogenee e facilitare l’integrazione tra capacità umane e algoritmiche. Questo cambio di paradigma richiede un, per garantire che le imprese italiane possano affrontare con successo le sfide della trasformazione digitale.Come sottolinea il prof.: "I cambiamenti non riguardano solo i processi interni ma anche i modelli di business. Dalla ricerca emerge in particolare come le capacità richieste ai manager non riguardino tanto la tecnologia in senso stretto quanto la proiezione tecnologica del pensiero, per immaginare processi o parti di processo in azienda che possano giovarsi utilmente dell'IA"."L'Intelligenza Artificiale non è una moda passeggera, ma l’infrastruttura immateriale su cui viaggerà la competitività dei prossimi decenni", dichiara. "Tuttavia, la tecnologia da sola non basta: possiamo disporre del motore più performante al mondo, ma senza un 'pilota' capace di adattare la strategia in corsa, non taglieremo il traguardo. Il compito di Fondirigenti è proprio questo: fornire ai manager la visione e la 'cassetta degli attrezzi' necessarie per governare questa transizione, anziché subirla".