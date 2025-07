Francoforte: positiva la giornata per Delivery Hero

Delivery Hero

(Teleborsa) - Seduta positiva per, che avanza bene del 3,19%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario attuale dimostra un allentamento della trendline al test del supporto 23,36 Euro. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 24,21. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 22,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)