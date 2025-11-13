Milano
11:36
44.939
+0,33%
Nasdaq
12-nov
25.517
0,00%
Dow Jones
12-nov
48.255
+0,68%
Londra
11:36
9.873
-0,39%
Francoforte
11:36
24.294
-0,36%
Giovedì 13 Novembre 2025, ore 11.53
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Vola a Francoforte Delivery Hero
Vola a Francoforte Delivery Hero
Migliori e peggiori
,
In breve
13 novembre 2025 - 09.50
Seduta decisamente positiva per
Delivery Hero
, che tratta in rialzo del 6,04%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: andamento negativo per Delivery Hero
Francoforte: vendite diffuse su Delivery Hero
Francoforte: scambi in positivo per Delivery Hero
Francoforte: performance negativa per Delivery Hero
Argomenti trattati
Francoforte
(365)
Titoli e Indici
Delivery Hero
+8,72%
Altre notizie
Francoforte: balza in avanti Delivery Hero
Francoforte: movimento negativo per Delivery Hero
Francoforte: scambi negativi per Delivery Hero
Francoforte: giornata depressa per Delivery Hero
Francoforte: risultato positivo per Delivery Hero
Francoforte: andamento sostenuto per Delivery Hero
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto