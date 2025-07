GDF, sequestro preventivo d'urgenza di 183 milioni di euro di crediti d'imposta falsi

(Teleborsa) - La Guardia di Finanza di Brescia, nell'ambito di un'attività di polizia giudiziaria sul corretto utilizzo di crediti fiscali "IVA" e "D.T.A." – Deferred Tax Assets", ha proceduto, su delega della Procura della Repubblica di Brescia, ad eseguire un provvedimento di(45 mln di crediti D.T.A. e 138 mln di crediti IVA) ritenuti falsi. Il provvedimento cautelare ha superato il vaglio del locale Tribunale del Riesame.Con specifico riferimento alla loro fisiologia: ilè un beneficio fiscale che si genera quando un'impresa ha sostenuto costi o evidenziato perdite non immediatamente deducibili dal punto di vista fiscale. Il credito, dunque, nasce per sostenere la liquidità delle imprese consentendo di fruire anticipatamente dei benefici fiscali derivanti dalle perdite e/o deduzioni, agevolandone il "recupero", ed è immediatamente compensabile o cedibile a terzi; ilsi forma sulla base di particolari rapporti di fatturazione (che possono scontare aliquote diverse) in acquisto e vendita.Le indagini, condotte con il supporto qualificato dell'Agenzia delle Entrate - D.R. Lazio, avrebbero consentito di far emergere elementi a sostegno della fittizietà del credito integrando così le ipotesi di reato di cui all'art. 316-ter del c.p. e 3 del D.Lgs. 74/2000 (e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici).Più nel dettaglio, entrambi i crediti d'imposta fittizi sarebbero stati generati mediantenella documentazione contabile di una società di capitali, attualmente cessata d'ufficio con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che, sebbene dichiari una sede legale a Roma, è risultata di fatto priva di struttura e di qualsivoglia operatività, facendola ritenere, quindi,su tutto il territorio nazionale. Inoltre, i crediti IVA sono stati anche oggetto di richiesta di rimborso all'Agenzia delle Entrate, motivo per cui si è reso necessario il coordinamento con la Direzione Regionale Lazio dell'Agenzia delle Entrate (competente in ragione della sede e del volume d'affari dichiarato dalla società in argomento).Le misure cautelari del sequestro d'urgenza, disposte complessivamente sui 183 milioni non ancora oggetto di compensazione, cessione e rimborso si sono rese necessarie per:che avrebbero potuto essere portati indebitamente in compensazione con debiti tributari o ceduti a terzi; porre un ulteriore vincolo di natura penale al diniego della procedura amministrativa di rimborso di un credito IVA di 138 milioni di euro.