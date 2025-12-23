Milano
15:35
44.628
+0,08%
Nasdaq
15:35
25.479
+0,07%
Dow Jones
15:35
48.271
-0,19%
Londra
15:35
9.870
+0,04%
Francoforte
15:35
24.319
+0,14%
Martedì 23 Dicembre 2025, ore 15.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 183,678 yen alle 08:30
Cambi: euro a 183,678 yen alle 08:30
In breve
,
Finanza
23 dicembre 2025 - 08.30
Euro a 183,678 sullo yen alle 08:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 183,99 yen alle 11:30
Cambi: euro a 183,11 yen alle 08:30
Cambi: euro a 183,055 yen alle 15:41
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 14/12/2025
Titoli e Indici
Eur/Jpy
-0,24%
Altre notizie
Cambi: euro a 180,27 yen alle 15:41
Cambi: euro a 182,95 yen alle 19:30
Cambi: euro a 182,14 yen alle 08:30
Cambi: euro a 180,4 yen alle 11:30
Cambi: euro a 182,86 yen alle 11:30
Cambi: euro a 180,93 yen alle 08:30
Guide
Guida ai rating: come leggere AAA, BBB, junk...
Quando accanto a un titolo di Stato o a un’obbligazione si legge AAA, BBB, o magari “junk”, ci troviamo di fronte a un giudizio sintetico sul profilo di rischio di quel preciso asset.
leggi tutto