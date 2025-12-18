Milano 17:35
44.463 +0,82%
Nasdaq 20:29
25.038 +1,58%
Dow Jones 20:29
48.004 +0,25%
Londra 17:35
9.838 +0,65%
Francoforte 17:35
24.199 +1,00%

ISCC Fintech acquista portafoglio di crediti NPL per 50 milioni di euro

Finanza
ISCC Fintech acquista portafoglio di crediti NPL per 50 milioni di euro
(Teleborsa) - Integrated System Credit Consulting Fintech (ISCC Fintech), società attiva nell'acquisto di portafogli granulari di crediti NPL e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che è stato perfezionato l'acquisto di un portafoglio di crediti NPL unsecured individual e corporate, riconducibile al mercato secondario e finanziario, dal valore nominale di circa 50 milioni di euro. Lo stock è composto da 5.623 posizioni, derivanti prevalentemente da contratti di origine bancaria/finanziaria.

"L'operazione di acquisto di portafogli di crediti in sofferenza consolida il ruolo di ISCC Fintech nel segmento degli NPL, aumentando il portafoglio della società a circa 727 milioni di euro, per un totale di circa 74.000 posizioni", commenta l'AD Gianluca De Carlo.
Condividi
```