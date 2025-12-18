ISCC Fintech acquista portafoglio di crediti NPL per 50 milioni di euro

(Teleborsa) - Integrated System Credit Consulting Fintech (ISCC Fintech
), società attiva nell'acquisto di portafogli granulari di crediti NPL e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che è stato perfezionato l'acquisto di un portafoglio
di crediti NPL unsecured individual e corporate, riconducibile al mercato secondario e finanziario, dal valore nominale di circa 50 milioni di euro
. Lo stock è composto da 5.623 posizioni, derivanti prevalentemente da contratti di origine bancaria/finanziaria.
"L'operazione di acquisto di portafogli di crediti in sofferenza consolida il ruolo di ISCC Fintech nel segmento degli NPL, aumentando il portafoglio della società a circa 727 milioni
di euro, per un totale di circa 74.000 posizioni", commenta l'AD Gianluca De Carlo
.