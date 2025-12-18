ISCC Fintech acquista portafoglio di crediti NPL per 50 milioni di euro

ISCC Fintech

(Teleborsa) - Integrated System Credit Consulting Fintech (), società attiva nell'acquisto di portafogli granulari di crediti NPL e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che è statodi crediti NPL unsecured individual e corporate, riconducibile al mercato secondario e finanziario, dal valore nominale di circa. Lo stock è composto da 5.623 posizioni, derivanti prevalentemente da contratti di origine bancaria/finanziaria."L'operazione di acquisto di portafogli di crediti in sofferenza consolida il ruolo di ISCC Fintech nel segmento degli NPL,di euro, per un totale di circa 74.000 posizioni", commenta l'