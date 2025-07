Dazi, Foti: se si arrivasse davvero al 30% salterebbe il tavolo ma non è il momento di toni muscolari

(Teleborsa) - Il ministro degli Affari europei e del PNRR,, ha dichiarato che "se si arrivasse davvero aial 30% ovviamente il tavolo salta, ma ora non è il momento dei toni muscolari". In un'intervista a Repubblica il ministro ha commentato l'annuncio del presidente Usadi nuovi dazi all'UE: "ilè estremamente complesso, anche perché dobbiamo tenere conto di altri fattori: la svalutazione del dollaro, i costi dell'energia, la sburocratizzazione ormai indifferibile delle regole europee"."Bisogna evitare che si scateni un, che rischia di produrre contraccolpi pesanti. Ci vuole calma, nervi saldi. Va trovato un", ha sottolineato. Quanto alla possibilità che l'obiettivo dell'Ue possa essere fissato al 10% il ministro ha detto di non voler parlare di numeri: "in questa fase si rischiano solo brutte figure"."Credo però che la lettera di Trump, diciamo di natura informativa, nella parte finale lasci trasparire laa una. Ora non dobbiamo farci tirare nello stagno da chi pensa di partire con una, perché sarebbe veramente molto difficile poi rimettere a posto i cocci", ha aggiunto.