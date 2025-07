Soges cede proprietà dell'Hotel Borgo di Cortefreda per focalizzarsi su gestione alberghiera

Soges Group

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'ospitalità alberghiera e congressuale all'interno di strutture di pregio, ha sottoscritto un'offerta vincolante e irrevocabile e un contratto preliminare di vendita di cosa altrui con Palazzo Costanzi per laall'acquirente - o a soggetto dallo stesso designato - del, situato a Barberino Tavarnelle (FI), via Roma 191 e la contestuale concessione in locazione dello stesso complesso immobiliare a Soges Group per consentire a quest'ultima di continuare ad esercitarvi l'attività alberghiera, così come attualmente svolta, senza soluzione di continuità.L'operazione si inserisce nel più ampio percorso strategico annunciato in sede di IPO, che prevede una. In particolare, la dismissione dell'immobile - attualmente nella disponibilità della società in forza di un contratto di locazione finanziaria sottoscritto cone, quindi, da effettuarsi previo esercizio del diritto di riscatto anticipato dell'immobile da parte della società - consente a Soges Group di rafforzare la posizione finanziaria netta e liberare flussi di cassa da destinare a nuovi investimenti."L'operazione conferma la volontà di Soges Group di proseguire con decisione il percorso tracciato in fase di IPO - ha commentato la- Il riscatto e la successiva cessione dell'immobile generano liquidità immediata e rafforzano la flessibilità finanziaria, mantenendo al contempo la piena operatività della struttura sotto il brand Place of Charme. È un passaggio coerente con il nostro modello asset-light, pensato per sostenere la crescita attraverso la qualità della gestione e una presenza selettiva nei territori a più alto potenziale turistico".È prevista la cessione dell'immobile all'acquirente, per un, oltre imposte, e contestuale concessione dello stesso in locazione a Soges Group, che continuerà a gestire la struttura alberghiera senza soluzione di continuità, sotto il marchio Place of Charme. Il contratto di locazione avrà una durata iniziale di 9 anni a decorrere dalla data del closing dell'operazione, rinnovabile per ulteriori periodi di 9 anni, con rinuncia del locatore alla facoltà di diniego del rinnovo alla scadenza del primo novennio. Il valore a regime del contratto ammonta a 370 mila euro annui, IVA esclusa, oltre ad una componente variabile calcolata sulla base del fatturato delle camere e di altre attività commerciali. Ildell'operazione è previsto entro il 30 settembre 2025.