Corinaldo, successo per il "Gran Natale": il borgo marchigiano punta su territorio e turismo

(Teleborsa) -, tra i borghi più belli d’Italia, ha inaugurato il suo, il progetto chesta trasformando il centro storico in un grande teatro diffuso di luci, arte e tradizioni. L’iniziativa, che proseguirà, si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del territorio e di destagionalizzazione dell’offerta turistica.Il 30 novembre, con l’accensione dele delle, l’intero borgo si è animato dando ufficialmente il via a un mese di appuntamenti pensati per attrarre visitatori e coinvolgere la comunità. Il cuore delle attività si è concentrato nel, durante il quale vie e piazze si sono riempite die del tradizionale, che continua a rappresentare una vetrina delle eccellenze artigiane e agroalimentari locali.Tra le novità che hanno maggiormente attirato l’attenzione del pubblico figura la pista di pattinaggio su ghiaccio allestita accanto alla Porta del Mercato, uno degli scorci più suggestivi del borgo. Accanto alle iniziative all’aperto, la programmazione culturale ha preso avvio con gli spettacoli deli, le attività della Biblioteca comunale e le prime visite alle mostre, dedicata a Claudio Ridolfi, e al percorso fotografico del 40° Concorso "Mario Carafòli".L’Amministrazione ha ribadito come l’intero progetto natalizio rappresenti unper promuovere una fruizione del territorio che vada oltre la stagione estiva:"Il 'Gran Natale di Corinaldo' nasce condel nostro Comune. Riteniamo fondamentale trasmettere l’idea di un territorio vivo e accogliente in ogni periodo dell’anno. Corinaldo, infatti, offre a cittadini e visitatori manifestazioni, iniziative culturali ed eventi distribuiti in tutte le stagioni. La nostra strategia mira a valorizzare non solo il meraviglioso borgo storico, ma l’intero territorio comunale. La dolce campagna marchigiana rappresenta un patrimonio ricco e autentico: dai percorsi ciclabili alle aziende vitivinicole con le loro eccellenze, dal parco 'Selva di Boccalupo' all’area archeologica di' Maria in Portuno', dall’antico 'Mulino Patregnani' a molte altre realtà tutte da scoprire. Uno dei punti di forza di Corinaldo è la solida sinergia tra Amministrazione comunale, associazioni e attività private, uniti dalla volontà di promuovere e custodire la nostra bellezza. È l’intera Comunità a impegnarsi quotidianamente per valorizzare il territorio e offrire ai visitatori un’esperienza autentica e di qualità."Il programma proseguirà per tutto dicembre, fino alla tradizionaledel 6 gennaio, confermando il ruolo del "Gran Natale" comecapace di rafforzare l’identità di Corinaldo e il suo legame con il territorio. L’ingresso alle iniziative è gratuito.