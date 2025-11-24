Milano 13:48
42.303 -0,84%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:48
9.563 +0,24%
Francoforte 13:48
23.222 +0,57%

Piazza Affari: scambi negativi per Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Rosso per il colosso creditizio, che sta segnando un calo del 2,01%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Intesa Sanpaolo rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 5,532 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 5,487. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 5,468.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
