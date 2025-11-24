Piazza Affari: scambi negativi per Intesa Sanpaolo

colosso creditizio

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,01%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 5,532 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 5,487. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 5,468.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)