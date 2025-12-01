Milano 12:02
42.959 -0,92%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 12:02
9.712 -0,09%
Francoforte 12:02
23.523 -1,32%

Moody’s: upgrade dei Class A Notes nelle cartolarizzazioni GIADA di Intesa Sanpaolo

Finanza, Rating
Moody’s: upgrade dei Class A Notes nelle cartolarizzazioni GIADA di Intesa Sanpaolo
(Teleborsa) - Moody’s Ratings ha annunciato l’upgrade dei Class A Notes in due operazioni italiane di cartolarizzazione di prestiti alle PMI, GIADA SEC. S.R.L. e GIADA SEC. S.R.L. (2022), entrambe originate da Intesa Sanpaolo.

La decisione, spiega una nota, riflette la riduzione del rischio paese, conseguente all’upgrade del rating sovrano dell’Italia a Baa2 e all’aumento del country ceiling in valuta locale a Aa2.

Moody’s ha valutato anche l’esposizione ai principali counterparty (servicer e account bank), concludendo che tali rischi non limitano il merito di credito dei titoli.



Condividi
```