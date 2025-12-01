Moody’s: upgrade dei Class A Notes nelle cartolarizzazioni GIADA di Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Moody’s Ratings ha annunciato l’upgrade dei Class A Notes in due operazioni italiane di cartolarizzazione di prestiti alle PMI, GIADA SEC. S.R.L. e GIADA SEC. S.R.L. (2022), entrambe originate daLa decisione, spiega una nota, riflette la riduzione del rischio paese, conseguente all’upgrade del rating sovrano dell’Italia a Baa2 e all’aumento del country ceiling in valuta locale a Aa2.Moody’s ha valutato anche l’esposizione ai principali counterparty (servicer e account bank), concludendo che tali rischi non limitano il merito di credito dei titoli.