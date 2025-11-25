Moody’s promuove Terna: rating a Baa1, outlook stabile

Terna

(Teleborsa) -ha rivisto positivamente il rating di lungo termine di- Rete Elettrica Nazionale, alzandolo da "Baa2" a "Baa1", un notch al di sopra di quello della Repubblica Italiana. Il rating di breve termine è stato confermato a "Prime-2".Contestualmente, Moody’s ha innalzato da "Ba1" a "Baa3" (investment grade) anche il rating del debito subordinato di Terna (“ibrido”). L’agenzia ha modificato l’outlook di Terna da positivo a stabile.La revisione del rating da parte dell’agenzia, si legge in una nota, fa seguito al recente upgrade del rating assegnato alla Repubblica Italiana e conferma ulteriormente il solido profilo finanziario di Terna.