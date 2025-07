Enilive pubblica il suo primo Report di Sostenibilità: è online Enilive For 2024

(Teleborsa) -società dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità, pubblica oggiil suo primo Report di Sostenibilità. Il Report, disponibile online, – fa sapere Enilive in una nota – racconta l'impegno di Enilive per fornire soluzioni progressivamente più decarbonizzate per la transizione energetica e contribuire così all'obiettivo di Eni di raggiungere la carbon neutrality al 2050. "Un impegno – sottolinea la nota – che nel 2024 per Enilive si è concretizzato attraverso la costante evoluzione dei propri impianti industriali nel mondo, con particolare attenzione all'efficienza operativa e all'uso razionale delle risorse naturali, oltre che attraverso l'aumento della produzione e distribuzione di nuovi vettori per la mobilità, come i biocarburanti HVO, e lo sviluppo di nuovi servizi anche nella rete delle circa 5.300 Enilive Station in Europa dove, ogni giorno, transita oltre un milione e mezzo di clienti"."La mobilità è uno dei settori che più richiedono cambiamenti urgenti e significativi capaci di generare impatti positivi e concreti nella vita delle persone e nei territori: Enilive ha un legame con le esperienze quotidiane di milioni di persone, con le loro consuetudini e con il loro futuro. Abbiamo l'ambizione di accompagnare clienti, comunità e partner lungo un percorso di trasformazione reso possibile da nuove soluzioni tecnologiche, modelli di servizio innovativi e nuove competenze. Un cambiamento che nasce anche dall'ascolto, dalla trasparenza, dalla condivisione e dalla capacità di creare alleanze per generare valore", scrivono, nella lettera agli stakeholder in apertura del Report di Sostenibilità.ripercorre gli obiettivi prefissati, quelli raggiunti e le iniziative intraprese dalla società durante lo scorso anno. Consolidati gli asset industriali dellee della(Stati Uniti d'America), nel 2024 Enilive ha portato avanti nuovi progetti di bioraffinazione in, e ha confermato l'obiettivo al 2030 di aumentare la capacità produttiva di biocarburanti a oltre 5 milioni di tonnellate l'anno, con la possibilità di produrre oltre 2 milioni di tonnellate l'anno di SAF (Sustainable Aviation Fuel, carburante sostenibile per l'aviazione), in funzione delle esigenze del mercato. Le bioraffinerie Enilive sono alimentate da materie prime rinnovabili, prevalentemente scarti e residui, in un'ottica di economia circolare.Ildescrive il processo di integrazione degli obiettivi di sostenibilità nel business, ovvero – conclude la nota – "la costante attenzione alle dimensioni ambientale, sociale ed economica sin dalle fasi di progettazione dei modelli produttivi e dell'offerta integrata di servizi per la mobilità. Dalla sicurezza sul lavoro ai progetti per le comunità locali, dalla protezione dell'ambiente alla valorizzazione delle persone, il report testimonia la ricerca attiva di opportunità per implementare un modello di mobilità sempre più sostenibile e socialmente equo, in ogni ambito".