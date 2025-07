Gruppo FS, Italferr prima nella classifica OICE 2024 delle società di ingegneria

(Teleborsa) - Èad aggiudicarsi il. L'associazione di categoria, aderente a Confindustria, che rappresenta le organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica, ha presentato le classifiche 2024 delle prime 50 società associate per fatturato nei settori ingegneria, architettura e project management. Ai verticiNel, è laa confermarsi leader con un fatturato di 419,36 milioni di euro, seguita dag con 308 milioni e da, con 220,31 milioni.Leoffrono una panoramica dettagliata dello stato di salute e delle performance economiche delle principali società italiane associate a Confindustria. I dati raccolti attraverso l'indagine OICE/CEr sull'andamento del settore (relativi ai bilanci 2024 e alle previsioni per il 2025) forniscono un quadro aggiornato delle realtà più significative nei settori analizzati.ha recentemente vinto lanellagrazie all'integrazione sistematica della sostenibilità nei suoi progetti infrastrutturali. L'azienda si è distinta per iniziative innovative nel sustainable design e nelle strategie ESG, con particolare attenzione a ricerca, sviluppo e corporate sustainability. Sta implementando processi e metodologie dedicate alla sostenibilità, coerenti con le strategie del Gruppo FS e in collaborazione con partner nazionali e internazionali. La gestione sostenibile guida l'interazione tra progetto, infrastruttura e territorio ed è supportata da un sistema di gestione Integrato certificato ISO 14001.