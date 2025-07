Voilàp pubblica primo Bilancio di Sostenibilità

(Teleborsa) -, documento che rappresenta in modo approfondito l’impatto strategico e concreto generato dalle attività aziendali nel percorso di integrazione dei criteri ESG all’interno del modello di business del Gruppo, avviato nel 2022, garantendo a tutti gli stakeholder piena trasparenza e tracciabilità della rendicontazione e promuovendo un dialogo sempre più attivo con l’obiettivo di stimolare riflessioni utili e opportunità future., in continuità con le iniziative e i progetti portati avanti negli anni, ha permesso di raggiungere alcuni importanti obiettivi concreti. Una responsabilità che si inserisce all’interno delle tre dimensioni ESG. Tra i molti risultati,-29% di emissioni dirette e indirette, 87% di energia rinnovabile sul totale dei consumi energetici, 75 ton di materiale green certificato acquistato;prima azienda manifatturiera in Italia ad avere uno “Shadow Board” dei giovani, 18 mila ore di formazione erogate, -8,8% tasso di incidenza degli infortuni;Codice Condotta dei fornitori, 2 Steering Committee ESG, sottoscrizione di un Green bond e un Sustainability linked-bond."È con orgoglio, – dichiara– senso di responsabilità e trasparenza che pubblichiamo il nostro primo Bilancio di Sostenibilità, un documento che sintetizza l'impegno concreto del Gruppo verso un modello di sviluppo sostenibile e sempre orientato alla creazione di valore condiviso a lungo termine. Con un percorso avviato nel 2022, Voilàp ha investito 11 milioni di euro in iniziative volte a decarbonizzare i processi produttivi e gli impianti, a ridurre l'impatto ambientale dei prodotti e della catena di fornitura, a tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti, a rafforzare le competenze, ad attrarre giovani talenti e a rafforzare la governance ESG. Siamo convinti che l'integrazione della sostenibilità nel nostro modello di business sia un pilastro cruciale per competere sui mercati globali e rafforzare il nostro vantaggio competitivo offrendo un valore straordinario ai nostri clienti”.