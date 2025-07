Eni punta a profitti delle attività green sul livello di quelli da petrolio e gas entro il 2035

Eni

(Teleborsa) -ritiene che isarannoUna scommessa ambiziosa che contrasta con il ritiro dalle rinnovabili annunciato da Shell e BP a causa di rendimenti deludenti. ", l’utile operativo generato dalle nostre nuove società sarà al livello di quello derivante da petrolio e gas,", ha dichiarato l'Ad di Enial Financial Times.Il quotidiano finanziario ricorda che idi Eni sonorispetto a quelli dell’unità di biocarburanti Enilive e della divisione rinnovabili Plenitude, come evidenziato dai i risultati pubblicati la scorsa settimana.Il FT ricorda che- Enilive e Plenitude - non sono aziende puramente green, poiché Eni ha scelto di combinare le sue attività di energia pulita in crescita ma non ancora redditizie con asset in grado di generare liquidità, così da finanziare l’espansione delle nuove società. Fondamentale è che queste società ibride siano statedi euro ciascuna."Credo che la. Per crescere, devi investire, e il tuo free cash flow è sempre negativo", ha sottolineato Descalzi, aggiungendo "gli investitori possono crederti per uno, due, tre, quattro anni, ma poi… stop, è finita.".a investitori di private equity, tra cui KKR e Energy Infrastructure Partners. Le operazioni hannole nuove società per un totale di, pari a quasi la metà dell’attuale capitalizzazione di mercato di Eni. "Il capitale c’è e i fondi infrastrutturali cercano buone aziende, ma vogliono capire cosa c’è dentro. La crescita da sola non basta", ha spiegato Descalzi.La "transizione [energetica] è stata utilissima” per iniziare a sganciare il futuro di Eni dalla volatilità dei prezzi del petrolio e la cosiddettarispetto a quella di Shell e BP, che hanno rallentato gli investimenti nelle rinnovabili dopo aver faticato a ottenere ritorni dalle loro consistenti operazioni nel settore. Il tutto. "Non abbiamo tutti questi soldi [rispetto agli altri colossi petroliferi. Non posso fare M&A. Ma se ho il 100% di un blocco [in un bacino petrolifero], posso scambiare barili", ha concluso Descalzi.