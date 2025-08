LG Chem ed Enilive avviano lavori primo impianto HVO/SAF in Corea del Sud

Gruppo Eni

(Eni e LG Chem, società del gruppo sudcoreano LG) hanno compiuto un passo significativo per la crescita nella produzione di biocarburanti, avviando la costruzione di una bioraffineria per la produzione di HVO (olio vegetale idrogenato) e SAF (carburante sostenibile per l'aviazione).
L'impianto nasce nel complesso petrolchimico di LG Chem, situato a Seosan, Chungcheongnam-do, 80 chilometri a sud-ovest di Seoul, e sarà realizzato dalla joint venture Daesan Green Energy entro il 2027; a regime produrrà 400.000 tonnellate di biocarburanti sostenibili all'anno.
La bioraffineria produrrà HVO e SAF, la cui domanda è destinata ad aumentare in conseguenza alle normative sui biocarburanti, utilizzando materie prime sostenibili come l'olio da cucina usato (UCO) e altri scarti e residui, attraverso la tecnologia Ecofining, sviluppata da Eni in collaborazione con Honeywell UOP. Tenendo conto dell'intera catena del valore dei prodotti, le emissioni di gas serra (GHG) di HVO e SAF sono significativamente inferiori rispetto a quelle dei combustibili fossili tradizionali.
"LG Chem sta trasformando il proprio portafoglio per sviluppare un'offerta sempre più decarbonizzata capace di coniugare una crescita progressivamente più sostenibile con la redditività", ha dichiarato Kug Lae Noh, Amministratore Delegato di LG Chem.
"L'avvio della costruzione delle fondamenta della bioraffineria di Seosan rappresenta un altro importante passo nell'attuazione della strategia di Enilive, volta ad ampliare l'offerta di prodotti sempre più sostenibili, nonché il consolidamento del nostro posizionamento di leader nella produzione di biocarburanti" ha dichiarato Stefano Ballista, Amministratore Delegato di Enilive.
"Insieme agli impianti già operativi in Italia e negli Stati Uniti d'America, e ai nuovi impianti di bioraffinazione in costruzione in Italia e in Malesia - prosegue il manager - l'impianto di bioraffinazione di Daesan contribuirà al nostro obiettivo di raggiungere una capacità di bioraffinazione di oltre 3 milioni di tonnellate entro il 2026, e di oltre 2 milioni di tonnellate l'opzionalità per la produzione di SAF".