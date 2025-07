Nvidia riprenderà vendite di GPU H20 in Cina dopo rassicurazioni governo USA

Nvidia

(Teleborsa) - Il colosso informatico statunitenseha annunciato l'. L'annuncio arriva a pochi dagli incontri del fondatore e CEO, Jensen Huang, con i governi di USA e Cina, a Washington D.C. e a Pechino, per sottolineare i benefici che l'IA porterà alle imprese e alla società in tutto il mondo.Nella capitale statunitense, Huang hae i responsabili politici statunitensi, ribadendo il supporto di Nvidia agli sforzi dell'amministrazione USA per creare posti di lavoro, rafforzare l'infrastruttura di IA nazionale e la produzione onshore, e garantire che l'America sia leader mondiale nell'IA., Huang ha incontrato funzionari governativi e dell'industria per discutere di come l'IA aumenterà la produttività e amplierà le opportunità. Le discussioni hanno sottolineato come i ricercatori di tutto il mondo possano promuovere un'IA sicura e affidabile a beneficio di tutti.Huang ha anche fornito un aggiornamento ai clienti, sottolineando che Nvidia sta presentando nuovamente le domande per vendere la GPU NVIDIA H20. "Ile Nvidia spera di iniziare le consegne a breve", si legge in una nota.