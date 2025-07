Netflix migliora l'outlook dopo il secondo trimestre sopra le attese

Netflix

(Teleborsa) -, colosso statunitense dello streaming, ha chiuso ilcon una crescita deldel 16% a 11,08 miliardi di dollari (superando gli 11,07 miliardi di dollari previsti dagli analisti, secondo dati LSEG), mentre ildel 34% è aumentato di sette punti rispetto all'anno precedente. "Sia il fatturato che l'utile operativo sono stati leggermente superiori alle nostre previsioni, principalmente a causa dell'andamento dei tassi di cambio, al netto delle coperture, e della tempistica delle spese", si legge nella nota della società.L'si è attestato a 3,1 miliardi di dollari, sopra i 2,1 miliardi di dollari di un anno fa. L'è stato di 7,19 dollari, rispetto ai 4,88 dollari dell'anno scorso (+47% su base annua). Il dato ha superato la stima di consenso di 7,08 dollari degli analisti.Per il, Netflix hadi fatturato a 44,8-45,2 miliardi di dollari, rispetto ai 43,5-44,5 miliardi di dollari precedenti. Ciò rappresenta una crescita del 15%-16% su base annua, ovvero del 16%-17% su base neutrale rispetto ai tassi di cambio. La maggior parte dell'aumento delle previsioni di fatturato riflette il recenterispetto alla maggior parte delle altre valute, mentre la parte restante è attribuibile al, trainato dalla solida crescita degli iscritti e dalle vendite pubblicitarie. Di conseguenza, punta ora a un margine operativo del 29,5% per il 2025, sulla base dei tassi di cambio di inizio anno, in aumento rispetto alla precedente previsione del 29%. Agli attuali tassi di cambio, ciò equivarrebbe a un margine operativo di circa il 30% per il 2025 su base riportata.Netflix si dice, con un programma di punta che include la seconda stagione di Wednesday, il finale di Stranger Things, l'attesissimo incontro di boxe dal vivo tra Canelo e Crawford, Happy Gilmore 2 di Adam Sandler, A House of Dynamite di Kathryn Bigelow e Frankenstein di Guillermo del Toro.La società continua a progredire nello sviluppo dell'attività pubblicitaria e