New York: movimento negativo per Netflix

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia attiva nel settore dei video on demand
, in flessione del 2,40% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Netflix
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il provider di video online
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 103,5 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 105,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 102,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)