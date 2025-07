(Teleborsa) - Chiusura del 18 luglio

Seduta in frazionale rialzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha terminato gli scambi in aumento a 31.098,4.

Osservando il grafico di breve periodo dell'indice MDAX, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza 31.299,3 e supporto a 30.809,3. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 31.789,3.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)