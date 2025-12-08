Milano 17:35
Analisi Tecnica: indice MDAX del 5/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 dicembre

Seduta in frazionale rialzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha terminato gli scambi in aumento a 29.696,4.

Le implicazioni di breve periodo dell'indice MDAX sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 29.819,9. Possibile una discesa fino al bottom 29.449,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 30.190,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
