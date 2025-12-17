Analisi Tecnica: indice MDAX del 16/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 dicembre
Giornata fiacca per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,55%.
Le implicazioni di breve periodo dell'indice MDAX sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 30.263,5. Possibile una discesa fino al bottom 29.781,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 30.745,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)