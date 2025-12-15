Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 19:58
25.142 -0,22%
Dow Jones 19:58
48.377 -0,17%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 12/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 12/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 12 dicembre

Seduta sostanzialmente invariata per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,13%.

La tendenza di breve dell'indice MDAX è in rafforzamento con area di resistenza vista a 30.057,2, mentre il supporto più immediato si intravede a 29.763,1. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 30.351,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```