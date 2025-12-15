Analisi Tecnica: indice MDAX del 12/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 dicembre
Seduta sostanzialmente invariata per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,13%.
La tendenza di breve dell'indice MDAX è in rafforzamento con area di resistenza vista a 30.057,2, mentre il supporto più immediato si intravede a 29.763,1. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 30.351,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)