First Capital, incasso di 10,5 milioni di euro e IRR del 40% dall'operazione ALA

First Capital

ALA

(Teleborsa) -, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, ha comunicato che la controllata First SICAF, veicolo di investimento PIPE del Gruppo, ha sottoscritto un accordo con Wing HoldCo, veicolo societario di H.I.G. Capital, avente ad oggetto l'apari adi, rappresentante ildella società quotata su Euronext Growth Milan. Il corrispettivo dovuto da Wing per l'acquisizione è pari a 35,75 per azione ALA.L'esecuzione dell'acquisizione è subordinata al perfezionamento dell'acquisizione AIP Italia a esito della quale è previsto che sia promossa una offerta pubblica di acquisto () totalitaria obbligatoria finalizzata alIl perfezionamento dell'operazione genera un incasso di 9,1 milioni, cui si aggiungono - in un'ottica di rendimento complessivo dell'investimento - i dividendi già percepiti dalla società, per un ammontare complessivo di 10,5 milioni. Il ritorno per il Gruppo First Capital, in termini di cash on cash multiple, è del 3,5x e,"ALA rappresenta un ottimo esempio di ciò che cerchiamo in un'azienda in cui investire: una solida storia industriale, un management ambizioso e capace di guardare avanti prima degli altri - ha detto l'- Abbiamo investito in ALA al momento dell'IPO e rafforzato successivamente la nostra posizione, anche quando il mercato faticava a riconoscerne il reale valore. Nel tempo, ALA ha saputo evolversi e consolidare la propria leadership, oggi riconosciuta anche da un player internazionale come H.I.G. Capital. Per noi questa operazione non è solo una exit con ottimi ritorni, ma la conferma che il mercato dei capitali, se approcciato con visione e pazienza, può ancora essere uno strumento formidabile per generare valore industriale".